Avrupa’nın Lübnan’a Teknik Destek Girişiminde “Egemenlik” Krizi: Misyon Askıya Alındı

Söz konusu misyonun askıya alınmasının altında yatan temel neden, teknik desteğin sınırlarının “istihbari ve operasyonel denetim” boyutuna varacak şekilde genişletilmek istenmesi olduğu iddia ediliyor. Lübnanlı siyasi çevreler ve güvenlik kaynakları, Batılı ülkelerin bu “teknik destek” kılıfı altında, ülkenin savunma mimarisi üzerinde doğrudan bir kontrol mekanizması kurmayı hedeflediğini savunuyor. Bu durum, Lübnan’ın iç işlerine müdahale olarak algılanırken, ordunun bağımsızlığına gölge düşüreceği endişesini de beraberinde getirdi.

Lübnan’da devlet yapısının zayıfladığı bir dönemde, ordunun dış güçlerin bir “vekalet aracı” haline gelmesi, yerel siyasetin en büyük korkularından biri. Avrupa’nın bu adımı, sadece bir “teknik yardım” teklifi değil; aynı zamanda bölgedeki güvenlik mimarisini yeniden dizayn etme çabası olarak da okunuyor. Özellikle güneydeki gerilim hatları ve Hizbullah’ın ordu üzerindeki dengeleyici etkisi göz önüne alındığında, Batılı güçlerin orduya doğrudan erişim sağlaması, bölgesel güç dengelerini kökten sarsabilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Lübnan tarafındaki itirazlar, sadece “teknik” bir ayrıntıdan ibaret değil; devletin egemenlik haklarını koruma refleksinin bir dışa vurumudur. Eğer Avrupa misyonu kabul edilseydi, ordu içindeki karar alma süreçlerinde dış paydaşların etkisi kaçınılmaz hale gelecekti. Bu da ordunun ulusal bir güç olmaktan çıkıp, uluslararası ajandalara hizmet eden bir yapıya dönüşmesi riskini doğuruyordu.

Sonuç olarak; askıya alınan bu misyon, Lübnan’ın yaşadığı “kendi kaderini tayin etme” ile “uluslararası yardıma muhtaç olma” arasındaki sıkışmışlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Avrupa’nın “güvenlik desteği” olarak sunduğu paketin, Lübnan’da bir “egemenlik tartışması” olarak yankılanması, Batılı aktörlerin bölgedeki nüfuz arayışlarında karşılaştıkları en büyük engelin, yerel halkın ve siyasetin “müdahaleye karşı hassasiyeti” olduğunu bir kez daha kanıtladı.