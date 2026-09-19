Paris’in Lübnan’da Liderlik Israrı: Diplomatik İrade ile Askeri Realizm Arasında Sıkışan “Yeni Misyona” Bakış

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Fransa, tarihsel olarak Levant bölgesindeki “koruyucu güç” kimliğini yeniden canlandırmak amacıyla Lübnan’daki uluslararası askeri varlığı konsolide etmeye çalışıyor. Ancak, İtalya’nın bölgedeki liderlik bayrağını devretme hazırlığı, Paris için bir fırsattan ziyade, derin bir kurumsal krizin tetikleyicisi haline gelmiş durumda. Macron yönetimi, bölgedeki nüfuzunu korumak ve İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaları yatıştırmak adına liderliği üstlenmek istese de, Fransız Genelkurmayı bu planın askeri boyutu konusunda ciddi çekinceler taşıyor.

Fransız askeri stratejistleri, Lübnan sahasının 2006’daki konjonktürden çok farklı olduğunu vurguluyor. Askeri çevrelerden gelen sızan raporlarda, “Hizbullah’ın fiili kontrolündeki bir sahaya, onun onayını almadan veya en azından çatışmasızlık garantisi görmeden liderlik misyonuyla girmek, Fransa’yı bir kez daha hedef tahtasına oturtur” uyarısı dikkat çekiyor. Paris’teki karar vericilerin, diplomatik bir “yönetim” algısı yaratma arzusu, sahadaki askerlerin “güvenlik” kaygısı ile doğrudan çatışıyor.

Fransız ordusu için asıl sorun, Hizbullah’ın sadece bir siyasi aktör değil, bölgedeki tek gerçek askeri otorite olması. Askeri çevreler, olası bir Fransız komutasındaki gücün, Hizbullah tarafından “işgalin bir parçası” veya “İsrail yanlısı bir gözlemci” olarak kodlanması riskinden çekiniyor. Paris’in, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateş hattında tarafsız bir hakem rolü oynamak yerine, taraf olarak algılanması ihtimali, Fransız askerini 1980’lerin Beyrut’undaki trajik saldırıların bir benzerini yaşama korkusuyla karşı karşıya bırakıyor.

Analistler, Fransa’nın bu hamlesini “imaj kurtarma operasyonu” olarak değerlendiriyor. Macron hükümeti, Lübnan konusunda inisiyatif alarak bölgedeki ağırlığını kanıtlamak istiyor ancak bu çaba, kendi ordusunun bile güven duymadığı bir strateji üzerine inşa ediliyor. Eğer Paris, askeri kadronun uyarılarına rağmen liderlik rolünü dayatırsa, bu durum hem Lübnan hükümeti nezdinde kredibilitesini zayıflatacak hem de Hizbullah ile doğrudan bir sürtüşme riskini tetikleyecektir.

Fransa’nın Lübnan’daki liderlik ısrarı, aslında Batı’nın Orta Doğu’daki “etki etme” stratejisinin bir özeti niteliğinde. Sahadaki gerçek güç odaklarını (Hizbullah gibi) denklemin dışında tutarak veya sadece diplomatik baskıyla onları hizaya getirmeye çalışarak kurulan bir askeri mimarinin ömrü, sahadaki pratikle sınırlı kalıyor. Paris’in bu süreçteki tavrı, ya askerinin itirazlarına boyun eğip misyondan geri adım atmasıyla ya da askeri riskleri göze alarak bölgesel bir “tırmanma” riskini üstlenmesiyle neticelenecek. Şimdilik görünen o ki; Paris’in diplomatik ajandası, sahadaki askeri gerçekliğin gölgesinde kalmaya devam ediyor.