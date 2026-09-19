Washington’ın Yemen’deki “Deniz Hakimiyeti” Stratejisi Çöktü: Sanaa’nın Hamleleri Denklemi Değiştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin uzun süredir Yemen merkezli jeopolitik stratejisi, “vekil aktörler üzerinden deniz güvenliği sağlama” fikrine dayanıyordu. Washington, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği yerel milis güçleri, Yemen’in kritik kıyı şeridine yerleştirerek bölgedeki ticaret hatlarını ve stratejik geçiş noktalarını kendi kontrolüne almayı hedefliyordu. Ancak bu strateji, son dönemde yaşanan askeri gelişmelerle birlikte geçerliliğini yitirmiş durumda.

Analistler, Washington’ın bu stratejisinin neden başarısız olduğunu “vekil güçlerin kapasite yetersizliği” ile açıklıyor. Suudi ve BAE destekli güçler, özellikle kıyı bölgelerinde tutunmaya çalışırken, Sanaa yönetiminin (Ensarullah) geliştirdiği asimetrik harp teknikleri, istihbarat kabiliyeti ve füze sistemleri karşısında stratejik derinliklerini yitirdi. Sanaa, sadece kara operasyonlarıyla değil, deniz alanlarına doğrudan müdahale edebilen caydırıcı gücüyle, Washington’ın kıyıya yerleştirmeye çalıştığı unsurları “hareketsiz” bıraktı.

Kızıldeniz ve çevresi, tarihsel olarak ABD ve müttefiklerinin “güvenli bölgesi” olarak görülüyordu. Washington, bu deniz koridorunu kontrol ederek sadece enerji akışını değil, aynı zamanda İsrail’in bölgedeki güvenlik çıkarlarını da garanti altına almayı amaçlıyordu. Ancak Sanaa’nın, Bab el-Mandeb’deki faaliyetleri, Washington’ın bu koridoru bir “Batı Gölü” gibi yönetme hayalini yıktı. ABD’nin bölgeye gönderdiği uçak gemileri veya kurduğu deniz koalisyonları, Sanaa’nın sahadaki fiili kontrolünü ve tehdit kapasitesini bertaraf edemedi.

Bu durum, sadece Yemen yerelinde bir askeri zafer değil, aynı zamanda bölgesel güç dengelerinde bir kayma olarak okunuyor. İran’ın bölgedeki stratejik ortaklarıyla olan bağları ve Sanaa’nın bu süreçteki özerk askeri başarısı, ABD’nin Orta Doğu’daki deniz hegemonyasını sorgulanır hale getirdi. Washington’ın “kıyı yönetimi” stratejisi boşa çıkınca, ABD’nin elindeki seçenekler de kısıtlandı; ya doğrudan çatışma riskini göze alarak operasyonlarını genişletecek ya da sahadaki bu “yeni gerçeği” kabul ederek diplomatik bir geri çekilme arayışına girecek.

Sanaa’nın ilerleyişi, Washington’ın Yemen sahasında yatırım yaptığı aktörlerin “kullanışsız” olduğunu tescilledi. ABD, şimdi hem deniz rotalarındaki baskıyı hafifletmek için yeni yollar arıyor hem de vekil güçlerinin çöküşünü izlemek zorunda kalıyor. Bölgesel analistlere göre bu durum, Washington’ın Orta Doğu’daki “deniz polisi” rolünün artık sürdürülemez olduğunu gösteriyor. Yemen kıyıları, artık Washington’ın değil, sahanın gerçek sahiplerinin kurallarıyla şekillenen bir çatışma alanına dönüştü.