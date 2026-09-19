Yemen’in Batı Kıyısında Stratejik Dönüşüm: Ekonomik ve Altyapı Varlıkları Sanaa’nın Kontrolüne Geçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de süregelen çatışmaların merkez üssü haline gelen batı kıyısı, ülkenin deniz ticareti ve ekonomik can damarı olma özelliğini koruyor. Yemen ordusunun gerçekleştirdiği son ilerlemeler, sahadaki askeri dengeleri değiştirmekle kalmayıp, bölgenin ekonomik omurgasını da doğrudan etkiledi. 500 milyon doları bulan bu varlık transferi, Sanaa yönetimi için sadece bir mali kazanç değil, aynı zamanda savaşın sürdürülebilirliği ve yerel yönetimin konsolidasyonu açısından kritik bir adım.

Bölgedeki limanlar, enerji tesisleri ve lojistik merkezler gibi temel altyapı varlıklarının Sanaa’nın eline geçmesi, Suudi-BAE destekli güçlerin bölgedeki “ekonomik nefesini” kesmiş durumda. Analistler, daha önce koalisyonun kontrolünde olan bu varlıkların artık Yemen ordusu tarafından yönetilmesinin, Sanaa’nın bölgedeki yerel halk üzerindeki otoritesini pekiştireceğini ve “kendi kendine yeten bir devlet” imajını güçlendireceğini savunuyor. Bu durum, koalisyonun “çevreleme” stratejisinin sadece askeri değil, finansal olarak da iflas ettiğinin somut bir göstergesi.

500 milyon dolarlık bu büyüklük, Yemen gibi ambargo altındaki bir ekonomi için ciddi bir kaynak anlamına geliyor. Bu varlıkların rehabilite edilerek ekonomiye kazandırılması, Sanaa’nın uzun vadeli direnç kapasitesini artıracaktır. Askeri çevreler, bu altyapı varlıklarının kontrol altına alınmasıyla birlikte, Yemen ordusunun lojistik kapasitesinin de doğrudan arttığına ve gelecekteki savunma operasyonlarında bu tesislerin kilit rol oynayacağına dikkat çekiyor.

Bu ekonomik kazanım, uluslararası arenada da yankı bulacaktır. Sanaa yönetimi, artık sadece “çatışan bir taraf” değil, batı kıyısındaki hayati ekonomik hatları ve altyapıyı “yöneten bir otorite” konumuna yükseldi. Bu durum, gelecekteki olası barış müzakerelerinde veya ateşkes görüşmelerinde, Sanaa’nın masaya çok daha güçlü bir el ile oturmasını sağlayacak. Batılı aktörlerin bölgedeki deniz ticaretiyle ilgili kaygılarını doğrudan muhatap alabilecekleri bir “yönetim” ile karşı karşıya kalmaları, Washington’ın eski stratejilerini tamamen yeniden gözden geçirmesini gerektirecek.

Yemen’deki bu gelişme, çatışmaların artık sadece mermi ve füze ile değil, aynı zamanda limanlar, tesisler ve ekonomik varlıklar üzerinden yürütüldüğünü kanıtlıyor. Sanaa’nın bu stratejik hamlesi, koalisyonun Yemen’i “ekonomik olarak felç etme” planını boşa çıkarırken, savaşın merkezini karadan kıyı şeridine ve ekonomik kaynakların yönetimine kaydırdı. Bu yeni durum, Yemen’deki krizin çözümünde artık askeri güç kadar, “kimin neyi yönettiği” gerçeğinin de belirleyici olacağını gösteriyor.