Babülmendep’in “Gözü” Sanaa’ya Geçti: Muha Limanı’nın Yeniden Açılması Bölgesel Dengeleri Sarsıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Muha Limanı’nın yeniden faaliyete geçirilmesi, Yemen’deki iç savaşın başından bu yana sahadaki en belirgin “statü değişikliği” olarak kabul edilebilir. Tarihsel olarak bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Muha, son yıllarda koalisyon destekli güçlerin (özellikle BAE etkisi altındaki unsurların) kontrolünde bulunuyordu ve bu bölge, Yemen’in iç kesimlerine yönelik bir “abluka kapısı” işlevi görüyordu.

Stratejik Bir “Nöbet Kulesi”

Muha Limanı’nı askeri açıdan bu kadar değerli kılan unsur, coğrafi konumu. Babülmendep Boğazı’na olan yakınlığı (40 km), limanı dünya enerji arzının ve ticaretinin geçtiği “dar boğaz” üzerinde doğrudan bir askeri varlık noktasına dönüştürüyor. Sanaa yönetiminin burayı kontrol etmesi, Kızıldeniz’den geçen gemilerin takibinden, deniz trafiğinin denetlenmesine kadar geniş bir yelpazede “sahada olma” gücünü beraberinde getiriyor. Bu durum, Washington ve Batılı müttefiklerinin “deniz güvenliği” adı altında yürüttükleri operasyonlar için yeni ve oldukça maliyetli bir zorluk teşkil ediyor.

Ekonomik Ablukanın Kırılması

Ekonomik boyutta ise Muha’nın açılması, Sanaa üzerindeki izolasyon çemberinin kırılması demektir. Yıllardır limanlar üzerinden uygulanan kısıtlamalar, Yemen’in temel gıda ve yakıt ihtiyaçlarını büyük oranda sekteye uğratmıştı. Muha’nın yeniden aktifleşmesi, Sanaa’nın hem dış dünyaya açılan yeni bir ticari hattı kullanmaya başlaması hem de liman faaliyetlerinden elde edilecek gelirle kendi iç ekonomik kaynaklarını yönetmesi anlamına geliyor. Bu durum, Sanaa’nın “ayakta kalan bir devlet” olma vasfını güçlendirirken, koalisyonun “ekonomik yıpratma” stratejisini işlevsiz kılıyor.

Koalisyon ve Vekil Güçler İçin “Güvenlik Kaybı”

Daha önce limanı kontrol eden BAE ve Suudi destekli yerel unsurlar için bu durum, büyük bir stratejik yenilgi niteliğinde. Muha’nın kaybı, sadece bir toprağın el değiştirmesi değil, aynı zamanda bölgedeki “deniz güvenliği” inisiyatifinin ellerinden kayıp gitmesidir. Analistlere göre, artık babülmendep’in kuzey kıyılarında Sanaa’nın askeri varlığının yerleşik hale gelmesi, deniz trafiğini kontrol etme yetkisini fiilen Sanaa’ya taşıyor.

Sonuç: Yeni Bir “Norm”

Sanaa yönetimi, Muha Limanı üzerinden dünyaya şu mesajı veriyor: “Kızıldeniz’in güvenliği artık sizin kurallarınızla değil, sahadaki bizim gerçekliğimizle belirlenecek.” Bu hamle, Yemen krizinin artık sadece bir kara savaşı olmaktan çıkıp, uluslararası deniz taşımacılığını da doğrudan şekillendiren “hibrit bir jeopolitik çatışmaya” evrildiğini kanıtlıyor. Washington’ın bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderme planları, Muha’da bayrağı dalgalanan bir Sanaa yönetimi gerçeğiyle birleştiğinde, bölgedeki askeri gerilimin önümüzdeki süreçte daha da tırmanacağını