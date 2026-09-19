Babülmendep’te Hegemonya Değişimi: Yemen Ordusu Deniz Güzergâhlarını “Yeni Kurallarla” Yeniden Tanımlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Babülmendep Boğazı, dünya petrol ve ticaret trafiğinin yaklaşık %10 ila %12’sinin geçtiği, küresel ekonominin “dar boğazı” olarak kabul edilir. Ancak Yemen ordusunun son dönemdeki kararlı ilerleyişi, bu bölgenin Batılı aktörlerin inisiyatifinde olduğu algısını yerle bir etti. Yemen ordusu, Kızıldeniz’deki varlığını derinleştirerek, sadece geçişleri denetlemekle kalmıyor, aynı zamanda bu geçişlerin “şartlarını” da belirleyen bir aktöre dönüşüyor.

Washington ve müttefiklerinin bölgeye gönderdiği uçak gemileri ve oluşturduğu deniz koruma koalisyonları, kağıt üzerinde büyük bir askeri gücü temsil etse de, sahada “caydırıcı” bir etki yaratmakta zorlanıyor. Analistlere göre, Yemen ordusunun asimetrik harp teknikleri, modern savaş gemilerinin radar ve savunma sistemlerini etkisiz kılacak kadar optimize edilmiş durumda. Bu durum, Batılı güçlerin bölgedeki varlığını bir “güvenlik kalkanı” olmaktan çıkarıp, sadece bir “taraf” konumuna indirgiyor. Artık uluslararası deniz güzergâhları, Batılı bir “güvenli bölge” değil, Sanaa’nın inisiyatifinin gölgesinde bir “riski yönetilebilir alan” haline geldi.

Kızıldeniz’i kullanan uluslararası nakliye şirketleri için yeni bir gerçeklik oluştu: Artık güvenliği sadece ABD Donanması’ndan beklemek yeterli değil. Şirketler, rotalarını çizerken Sanaa yönetiminin sahadaki hamlelerini ve “kırmızı çizgilerini” dikkate almak zorunda kalıyor. Bu durum, Yemen ordusunun uluslararası deniz hukukunda olmasa bile, sahadaki “fiili deniz otoritesi” olarak tanınmasını sağlıyor. Sanaa, limanları ve kıyı hattını kontrol altında tutarak, deniz trafiği üzerindeki “denetim hakkını” uluslararası aktörlere zorla kabul ettirmiş görünüyor.

Yemen ordusunun Kızıldeniz’deki etkisi, İran ile olan jeopolitik hizalanması ve bölgedeki direniş ekseniyle birleştiğinde, Washington’ın Orta Doğu’daki “çevreleme” siyasetini tamamen boşa çıkarıyor. ABD’nin bölgeyi kontrol etme arzusu, Sanaa’nın “kıyıya hâkim olan denize hâkim olur” ilkesini hayata geçirmesiyle kilitlenmiş durumda. Yemen ordusu, bu stratejik derinliği sayesinde, sadece bir yerel güç değil, artık küresel enerji sevkiyatının nabzını tutan bölgesel bir “deniz hakimi” konumuna yükselmiş bulunuyor.

Kızıldeniz artık eskisi gibi değil. Washington’ın bölgeye yönelik “askeri polisiye” yaklaşımı, yerini Yemen’in “stratejik kontrol” iradesine bırakmış durumda. Önümüzdeki süreçte, bölgeden geçen gemilerin güvenliğinin kimin onayıyla sağlanacağı sorusu, sadece askeri bir mesele değil, aynı zamanda küresel ticaretin geleceğini belirleyecek diplomatik bir pazarlık konusu olacak. Yemen ordusunun bu ilerleyişi, Kızıldeniz’in artık “herkese açık bir otoyol” değil, Yemen’in “geçiş kurallarını koyduğu bir boğaz” haline geldiğini tescilliyor.