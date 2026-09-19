Aden’de “Komuta Krizi” ve Milyarlarca Dolarlık Yolsuzluk Depremi: 15 Tugayın Çöküşü Sistemi Sarsıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen ordusunun (Sanaa) karşısında yaşanan bu mağlubiyet, Aden hükümetinin uzun süredir saklanan yapısal zayıflıklarını ifşa etti. 15 tugayın -ki bu, konvansiyonel bir ordunun ciddi bir kısmına denk gelir- kısa sürede etkisiz hale gelmesi, sahadaki komuta kademesinin ne kadar parçalı, düzensiz ve stratejik bir uyumdan yoksun olduğunu kanıtladı. Ancak asıl kriz, cephe hattındaki yenilgiden ziyade, bu yenilginin ardından Aden’in başkent koridorlarında patlak veren “kim sorumlu?” kavgasıyla başladı.

Hayalet Tugaylar ve “Kağıt Üzerindeki” Güç

Yenilginin arka planında yatan en çarpıcı iddia, “hayalet asker” olgusu ve devasa bütçe yolsuzlukları. Askeri kaynaklara göre, operasyona katılan 15 tugayın büyük bir kısmının gerçekte kağıt üzerinde var olduğu, ancak bu birliklerin maaşları, mühimmat harcamaları ve lojistik destekleri için ayrılan milyarlarca doların, üst düzey komutanlar ve siyasi figürler arasında paylaşıldığı iddia ediliyor. Sahaya çıkması beklenen binlerce askerin aslında hiçbir zaman var olmadığı gerçeği, cephe hattındaki ani çözülmeyi de açıklıyor.

Komuta Krizinde “Sadakat” Sorgusu

Aden hükümeti içindeki komuta krizi, farklı milis gruplarının ve siyasi odakların birbirini suçlamasıyla tırmanıyor. Bir kesim, “istihbarat sızıntısı” ve “stratejik beceriksizlik” üzerinden savunma bakanlığını suçlarken; diğer kesim, yerel aktörlerin Sanaa ile gizli anlaşmalar yaparak cepheyi terk ettiğini öne sürüyor. Bu karşılıklı suçlamalar, Aden’deki hükümetin tek bir ordu değil, aslında çıkarları çatışan bir “koalisyon yığını” olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Artık Aden’de emir-komuta zinciri değil, “kime yakınsın ve ne kadar bütçen var?” sorusu belirleyici oluyor.

Ekonomik Kriz ve Yolsuzluğun Siyasi Bedeli

Milyarlarca dolarlık rüşvet iddiaları, Aden hükümetinin hem halk nezdindeki imajını hem de uluslararası destekçileri nezdindeki kredibilitesini sıfırlama noktasına getirdi. Maaşların ödenmediği, temel hizmetlerin aksadığı bir ortamda, askeri bütçelerin kişisel servetlere dönüştüğü algısı, Aden yönetimini “yönetilemez” bir yapıya sürüklüyor. Bu mali yolsuzluk, sadece askeri bir yenilginin faturası değil, Yemen’deki savaş ekonomisinin nasıl çürütücü bir boyuta ulaştığının da belgesi niteliğinde.

Sonuç: Aden’in Siyasi İflası

Sanaa’ya yönelik harekâtın başarısızlığı, askeri bir kayıptan çok, Aden merkezli yapının siyasi bir iflasıdır. 15 tugayın çöküşü, sahada Sanaa’nın askeri üstünlüğünü tescil ederken, Aden’deki siyasi ve askeri elitlerin yolsuzluk batağına saplanmış bir “kriz yönetimi” sergilediğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte, bu yolsuzluk iddialarının tetikleyeceği iç çatışmalar ve tasfiyeler, Aden hükümetini Sanaa ile olası bir müzakere masasında bile çok zayıf bir aktör haline getirecektir. Yemen sahası, artık kimin daha iyi savaştığından ziyade, kimin kendi içinde daha az “rüşvet ve ihanet” barındırdığı üzerinden şekillenen yeni bir döneme giriyor.