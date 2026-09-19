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Washington’dan Moskova’ya Ekonomik Kıskaç: Yeni Yaptırımlar Rusya’nın “Gölge” Gelir Kaynaklarını Hedef Alıyor

19 Eylül 2026 - 17:00
News ID: 1867444
Washington’dan Moskova’ya Ekonomik Kıskaç: Yeni Yaptırımlar Rusya’nın “Gölge” Gelir Kaynaklarını Hedef Alıyor

Washington yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını sürdürmesini sağlayan finansal kaynakları kurutmak amacıyla kapsamlı bir yaptırım paketi açıkladı. Enerji ihracatı, savunma sanayii ve özellikle Rusya’nın petrol sevkiyatında kullandığı “gölge filoyu” hedef alan bu yeni adım, Moskova’nın savaş gelirlerini minimize etmeyi ve küresel ticaret ağlarını kısıtlayarak Rus ekonomisini daha derin bir izolasyona itmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin açıkladığı bu yeni yaptırım paketi, sadece klasik ticaret kısıtlamalarından ibaret değil; daha ziyade Rusya’nın “savaş ekonomisini” besleyen damarları tıkamaya yönelik sofistike bir strateji izliyor. Washington, özellikle Rusya’nın petrol satışlarından elde ettiği nakit akışını kesmek için, petrolü taşıyan tanker ağlarını ve bu lojistik operasyonları yürüten aracı kurumları mercek altına alıyor.

Yaptırımların en kritik ayağını, Rusya’nın Batı’nın kısıtlamalarını delmek için kurduğu “gölge filo” (shadow fleet) oluşturuyor. Rus petrolünü dünya pazarlarına ulaştıran, sigortasız ve genellikle yaşlı tankerlerden oluşan bu ağ, Washington için birincil hedef haline gelmiş durumda. ABD’nin yeni düzenlemeleri, bu gemilere sigorta sağlayan, lojistik destek veren veya liman hizmeti sunan uluslararası şirketleri de “ikincil yaptırım” riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu durum, Rusya’nın petrolünü piyasaya sürmesini hem maliyetli hem de lojistik olarak zorlu hale getirerek, elde edilen kşık nakliye rotaları" kullanırken; ABD ise bu ağları deşifre edip kapatmaya çalışıyor. Bu süreç, küresel ekonomiyi daha parçalı ve “bloklara bölünmüş” bir yapıya sürüklerken, yaptırımların nihai başarısı, Washington’ın üçüncü ülkeleri (Aracı ülkeleri) bu yaptırım rejimine ne kadar sadık tutabileceğine bağlı olacak.

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