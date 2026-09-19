Washington’da “Savaş ve Sır” Krizi: Demokratlardan Trump Yönetimine “Kayıpları Gizleme” Suçlaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Demokrat kanadın önde gelen isimleri, yönetimin “stratejik caydırıcılık” vaadinin aksine, operasyonların İran’ın asimetrik savunma doktrini karşısında tıkandığını belirtiyor. Muhalefete göre Beyaz Saray, seçmen tepkisinden çekindiği için operasyonlardaki askeri kayıpları “operasyonel aksaklık” kılıfıyla örtbas ediyor.

Bu durumun Amerikan ordusu geleneklerine ve şeffaflık ilkelerine aykırı olduğunu savunan Kongre üyeleri, konuyla ilgili bağımsız bir denetleme komisyonu kurulmasını talep ediyor. Analistler, asker kayıplarının saklandığına dair somut belgelerin ifşa olması durumunda, Trump yönetiminin savaş stratejisine olan güvenin sarsılacağını ve bu gelişmenin seçimler öncesinde yönetimi ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya bırakacağını öngörüyor.