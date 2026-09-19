Beyrut’ta 44 Yıllık Vicdan Nöbeti: Sabra ve Şatilla Unutulmadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- “Unutmadık, unutturmayacağız” vurgusunun öne çıktığı anmada, aktivistler 1982 yılındaki trajedinin sadece Lübnan’ın değil, tüm insanlığın ortak acısı olduğunu dile getirdi. İtalya ve Arjantin gibi ülkelerden gelen heyetler, katliamın sorumlularının hiçbir zaman gerçek anlamda yargılanmamış olmasının, bugün bölgede yaşanan benzer hak ihlallerini cesaretlendirdiğine dikkat çekti.

Beyrut’un kalbinde, mezarlığın sessizliğinde gerçekleşen törende konuşan temsilciler, Sabra ve Şatilla’nın sadece bir anma alanı değil, aynı zamanda küresel direnişin ve adalet arayışının bir simgesi olduğunu belirtti. Törene katılan uluslararası gruplar, Filistin davasına verilen desteğin sınırları aşarak süreceğini ifade ederken; mezar taşları başında yapılan dualar ve bırakılan karanfiller, geçmişin acılarının bugünün adalet arayışında bir pusula işlevi görmeye devam ettiğini kanıtladı.