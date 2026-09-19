Netanyahu’dan “Yemen” Fırsatçılığı: Suudi Arabistan’ı Normalleşmeye Zorlamak İçin Gizli Girişimler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki kartların yeniden karıştırıldığı bir dönemde, Tel Aviv’den gelen gizli diplomasi sinyalleri dikkat çekiyor. Bölgesel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi Arabistan’ın Yemen sahasında Ensarullah güçleri karşısında yaşadığı yıpranma ve artan askeri kayıpları yakından takip ediyor. Riyad’ın bu jeopolitik çıkmazını bir “fırsat penceresi” olarak değerlendiren Tel Aviv yönetimi, Suudi liderliği üzerinde baskı ve teşvik mekanizmalarını eş zamanlı devreye sokmuş durumda.

İsrail’in bu gizli girişimlerinin merkezinde, Riyad’a “bölgesel tehditlere karşı ortak güvenlik mimarisi” vaadi yer alıyor. Netanyahu yönetiminin, Yemen’den kaynaklanan güvenlik riskleri ve İran eksenli baskılar karşısında Suudi Arabistan’a istihbarat ve savunma alanında iş birliği teklif ettiği, bunun karşılığında ise İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde resmi bir normalleşme adımı atılmasını talep ettiği belirtiliyor.

Ancak Suudi Arabistan cephesinde bu girişimlerin nasıl bir karşılık bulduğu belirsizliğini koruyor. Riyad yönetimi, Filistin meselesindeki hassasiyetler ve bölgesel kamuoyunun tepkisi nedeniyle normalleşme sürecinde daha temkinli bir yol haritası izlerken; Yemen’deki askeri maliyetlerin ve güvenlik açmazının Suudi dış politikasında yeni bir pragmatizmi tetikleyebileceği ifade ediliyor. Netanyahu’nun bu hamlesi, İsrail’in bölgesel entegrasyon çabalarını krizler üzerinden şekillendirme stratejisinin en son örneği olarak öne çıkıyor.