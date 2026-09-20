: Hizbullah’ın “Ali Tahir” Sessizliğinin Şifresi: Stratejik Hazırlık mı, Taktiksel Sabır mı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki tansiyonun tırmandığı bir dönemde, Hizbullah’ın Ali Tahir saldırısına anında karşılık vermemesi, hem bölgesel hem de uluslararası çevrelerde farklı yorumlara neden oldu. Kimileri bu durumu örgütün kapasite kaybı veya caydırıcılığının zayıflaması olarak nitelendirirken, El-Ahbar yazarı Tarık Fahri, meselenin tamamen stratejik bir hesaplamaya dayandığını savunuyor.

Fahri’nin analizine göre, Hizbullah’ın sergilediği tutum, saha gerçeklerini okuma ve “düşmanın” tuzaklarına düşmeme refleksi ile açıklanabilir. Yazıda, bu sessizliğin sahadaki bir “boşluktan” değil, Hizbullah’ın olası bir topyekûn savaş senaryosuna odaklanmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Fahri, örgütün küçük ölçekli provokasyonlarla sınırlı bir çatışma yerine, stratejik olarak daha kritik ve geniş çaplı bir hesaplaşma için enerji ve mühimmatını koruma eğiliminde olduğunu vurguluyor.

Analist, Hizbullah’ın askeri doktrininde “hız” ve “cevap verme” kavramlarının önemli olduğunu, ancak şu anki konjonktürde bu cevabın zamanlamasının, İsrail’in beklediği veya arzu ettiği bir zamanlama ile örtüşmemesi gerektiğini ifade ediyor. Kısacası, bu “sessizlik”, bir teslimiyet değil; daha büyük bir çatışma turunun kaçınılmaz olduğuna dair bir inancın ve bu tura en hazırlıklı şekilde girme arzusuyla şekillenmiş bir sabrın yansıması olarak değerlendiriliyor.