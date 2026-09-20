Tahran’dan Hürmüz Resti: ABD Şirketleri ve Washington’a Destek Veren Komşular Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Tahran cephesinden Hürmüz Boğazı ve bölgesel ticaret hatlarını doğrudan ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. İran’ın önde gelen siyasi ve askeri figürlerinden Rızai, Washington’ın ekonomik kuşatma politikalarına destek veren aktörlerin bedel ödeyeceğini vurguladı.

Rızai, yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarına uyum sağlayarak veya doğrudan katkı sunarak İran ekonomisini hedef alan komşu ülkelerin güvenli geçiş ayrıcalığını kaybedebileceğine işaret etti. Küresel petrol ticaretinin ana damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın bu denklemde kritik bir rol oynadığını belirten yetkili, söz konusu ülkelere ait gemilerin geçişlerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamanın bir diğer dikkat çeken boyutu ise bölgedeki Amerikan varlıklarına yönelik oldu. Rızai, olası bir misilleme sürecinde Orta Doğu’da faaliyet gösteren ABD menşeli şirket ve yatırımların öncelikli hedefler arasında yer alacağını ifade etti. Tahran’dan gelen bu sert mesaj, bölgedeki ekonomik baskıların devam etmesi halinde çatışmanın doğrudan deniz taşımacılığına ve ticari altyapıya sıçrayabileceği endişesini artırdı.