Suriye’de Güvenlik Denkleminde Radikal Değişim: Hava Savunma Personeline Tasfiye ve HTŞ’den İsrail’e İstihbarat Transferi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye sahasındaki iktidar değişikliği sonrası bölgedeki güvenlik mimarisi köklü bir dönüşümden geçiyor. El-Ahbar tarafından servis edilen bilgiler, bu dönüşümün özellikle “direniş ekseni” ile bağlantılı askeri personel ve teknoloji üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Gazetenin kaynaklarına göre, geçmiş yıllarda İsrail’in hava saldırılarına karşı sahada aktif savunma yapan füze bataryası operatörleri ve hava savunma uzmanları, mevcut yönetim tarafından “tasfiye süreci” kapsamında tutuklanıyor.

Söz konusu hamlelerin, yeni yönetimin İsrail ile kurduğu yakınlaşma politikalarıyla eş zamanlı ilerlemesi dikkat çekiyor. Analistler, bu adımları sadece iç bir güvenlik düzenlemesi olarak değil, İsrail ile tesis edilmek istenen “yeni güvenlik mutabakatının” bir parçası olarak değerlendiriyor.

Raporun en çarpıcı detayı ise HTŞ kanadından geldi. İddiaya göre, HTŞ yönetimi kontrolündeki bölgelerde ele geçirilen veya erişim sağlanan hava savunma ve radar sistemlerine ilişkin teknik dosyaları, iş birliği kapsamında İsrail tarafına iletti. Bu durum, Suriye’nin geçmişte kullandığı savunma sistemlerinin teknik detaylarının, çalışma prensiplerinin ve kör noktalarının İsrail için ulaşılabilir hale gelmesi anlamına geliyor. Uzmanlar, bu veri transferinin bölgedeki hava sahası hakimiyetini ve gelecekteki askeri angajman kurallarını İsrail lehine değiştirebilecek stratejik bir “şeffaflaşma” süreci olduğuna dikkat çekiyor.