Hizbullah Milletvekili Hac Hasan: 2024’ten Bu Yana Direnişi Bitirme Girişimleri Başarısız Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde ve Hizbullah bünyesinde önemli bir ses olan Milletvekili Hüseyin Hac Hasan, bölgede yaşanan son gelişmeleri “direnişe karşı yürütülen çok boyutlu bir kuşatma” olarak nitelendirdi. 2024 yılından bu yana İsrail’in hava ve kara saldırılarının yanı sıra, Lübnan iç siyasetinde direnişi yalnızlaştırmayı hedefleyen siyasi hamlelerin yoğunlaştığına dikkat çeken Hac Hasan, tüm bu girişimlerin direnişin iradesini kırmada yetersiz kaldığını savundu.

Hac Hasan’ın değerlendirmelerine göre, söz konusu baskıların temel amacı direnişin askeri kapasitesini eritmek ve siyasi meşruiyetini tartışmalı hale getirmekti. Ancak gelinen noktada, bu hamlelerin beklenen “teslimiyet” senaryolarını hayata geçiremediği ifade ediliyor. Vekil, direnişin sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda siyasi bir direnç odağı olarak da ayakta kaldığını belirtti.

Açıklamada, bölgesel çatışmaların Lübnan üzerindeki yansımalarına da değinildi. Hac Hasan, dış müdahalelerin ve bölgesel aktörlerin baskısının, Lübnan’daki siyasi dengeleri kendi lehlerine çevirme çabasının bir parçası olduğunu ifade etti. Buna karşın, direnişin saha hakimiyetini ve stratejik savunma reflekslerini koruduğunu belirten Hac Hasan, “Direnişi etkisiz kılmayı umanlar, bu hareketin köklerinin derinliğini ve halk desteğinin gücünü hafife alıyorlar” mesajını vererek, mevcut kuşatmanın direnişi daha da konsolide ettiğini öne sürdü.