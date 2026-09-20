İsrail’in Kuzey Alarmı: Hizbullah’ın Sisli Havalarda “Patlayıcı” Operasyonu Riskine Karşı Hazırlık

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunun kuzey hattındaki askeri hareketliliği izleyen istihbarat birimleri, çatışmaların düşük yoğunluklu da olsa devam ettiği sınır hattında taktiksel bir değişim bekliyor. Edinilen bilgilere göre Tel Aviv yönetimi, Hizbullah’ın geniş çaplı roket saldırılarının yanı sıra, İsrail devriyelerini ve sınır hattındaki mevzileri hedef alan “nokta atışı” operasyonlara geri dönebileceğinden endişe ediyor.

İsrail ordusunun en çok odaklandığı nokta ise hava koşullarının oluşturduğu zafiyet. Görüş mesafesini düşüren yoğun sisli havaların, İsrail’in teknolojik gözetleme sistemlerini ve sınır hattındaki İHA (İnsansız Hava Aracı) devriyelerini kısıtladığı biliniyor. Askeri analistler, Hizbullah’ın bu doğal örtüyü kullanarak, sınırın İsrail tarafındaki kritik noktalara uzaktan kumandalı veya zaman ayarlı patlayıcı düzenekler (EYP) yerleştirebileceği senaryosuna karşı birliklerin “ekstra tetikte” olması talimatını verdiğini belirtiyor.

Bu değerlendirme, İsrail’in kuzeydeki savunma stratejisini de etkiliyor. Ordu, yalnızca hava savunma sistemlerini değil, aynı zamanda sınır boyunca fiziksel denetimlerini ve devriye sıklığını artırarak, bölgedeki “sürpriz” saldırı girişimlerini minimize etmeyi hedefliyor. Tel Aviv’den gelen uyarılar, Hizbullah’ın bu tarz asimetrik bir hamleyle kuzey hattındaki güvenliği ciddi şekilde sarsabileceği korkusunu yansıtıyor.