İran’dan Washington’a “Ağır ve Can Yakıcı” Misilleme Uyarısı: Amerikan Üsleri Doğrudan Hedefte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da Washington-Tahran hattındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, İran ordusunun en üst düzey komuta kademelerinden biri olan Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı’ndan doğrudan bir uyarı geldi. Yapılan resmi açıklamada, İran’ın güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü senaryoya karşı sahada tam bir hazırlık içinde olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının Tahran’ın caydırıcı gücü karşısında açık bir hedef oluşturduğu ima edildi. Hatemu’l-Enbiya Karargâhı, Washington’ın atacağı yanlış bir adımın sadece İran sınırları içinde kalmayacağını, bölgenin geneline yayılmış olan Amerikan üslerini, lojistik hatlarını ve stratejik çıkarlarını doğrudan etkileyeceğini belirtti. “Ağır ve can yakıcı” nitelemesiyle duyurulan olası karşılığın, İran’ın konvansiyonel ve asimetrik harp kapasitesinin tamamıyla sahaya yansıtılacağı bir senaryoyu kapsadığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu tür üst düzey askeri uyarıların, iki ülke arasındaki caydırıcı dengenin korunması adına kritik bir psikolojik eşik oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bölgedeki Amerikan askeri personelinin ve üslerinin halihazırda yüksek alarm durumuna geçirildiği bilinirken, Tahran’ın bu sert açıklaması olası bir çatışmanın maliyetinin Washington ve müttefikleri için oldukça yüksek olacağı mesajını pekiştiriyor.