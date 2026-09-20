Hizbullah’tan Lübnan Hükümetine “Politika Revizyonu” Çağrısı: Başarısızlıkları Kabul Edin ve Uzlaşıyı Önceleyin

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın içinden geçtiği zorlu siyasi ve güvenlik krizleri bağlamında, Ali Feyyad’ın açıklamaları dikkat çekici bir “özeleştiri” çağrısı olarak değerlendiriliyor. Hizbullah’ın parlamentodaki önemli isimlerinden olan Feyyad, İsrail saldırıları karşısında devlet kurumlarının daha uyumlu, gerçekçi ve proaktif bir strateji izlemesi gerektiğini savunuyor.

Feyyad’ın vurguladığı temel nokta, mevcut krizin aşılması için şeffaf bir değerlendirme sürecine olan ihtiyaç. Lübnan yönetiminin şimdiye kadar izlediği politikaların, hem direnişin sahadaki gerçekleriyle hem de halkın beklentileriyle örtüşmediğini ima eden milletvekili, bu tablonun bir an önce değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Feyyad’a göre, İsrail’in askeri baskısı sürerken, hükümetin geçmişteki hatalarından ders çıkarmaması ve stratejik bir revizyona gitmemesi, ülkeyi çok daha büyük bir belirsizliğe itiyor.

“Başarısızlıkları kabul etmek bir zafiyet değil, çözümün ilk adımıdır” mesajını veren Feyyad, siyasi çekişmelerin ötesine geçilerek İsrail tehdidine karşı bir “ulusal cephe” oluşturulması çağrısında bulundu. Feyyad’a göre, güçlü bir iç uzlaşı sağlanmadan İsrail’in saldırganlığına karşı etkin bir savunma kalkanı oluşturmak imkansız görünüyor. Bu çağrı, Lübnan siyasetinde direniş yanlısı kanadın, hükümet üzerindeki baskısını artırarak, İsrail karşıtı politikaları ülkenin tek resmi güvenlik gündemi haline getirme arzusu olarak okunuyor.