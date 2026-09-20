Trita Parsi’den Orta Doğu Uyarısı: “Washington’a Güvenlik Bağlamak Körfez İçin Büyük Risk”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel krizlerin derinleştiği bir süreçte, Washington’ın Orta Doğu’daki müttefikleriyle ilişkileri ve güvenlik taahhütleri yeniden masaya yatırılıyor. MEE için kaleme aldığı analizde, ABD’li ve Batılı dış politika çevrelerinin yakından tanıdığı analist Trita Parsi, bölgedeki mevcut jeopolitik dengelerin artık eski ezberlerle okunamayacağını vurguladı.
20 Eylül 2026 - 16:33
News ID: 1867865
İran asıllı İsveçli dış politika analisti Trita Parsi, Middle East Eye’da (MEE) yayımlanan değerlendirmesinde, ABD’nin Orta Doğu’daki geleneksel güvenlik mimarisinin tamamen çöktüğünü belirtti. Parsi, Körfez ülkelerinin güvenliklerini hâlâ tamamen Washington’a endekslemeye devam etmesinin, bu devletler için her geçen gün çok daha büyük riskler ve stratejik açmazlar barındırdığı uyarısında bulundu.
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