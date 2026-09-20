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Trita Parsi’den Orta Doğu Uyarısı: “Washington’a Güvenlik Bağlamak Körfez İçin Büyük Risk”

20 Eylül 2026 - 16:33
News ID: 1867865
Trita Parsi’den Orta Doğu Uyarısı: “Washington’a Güvenlik Bağlamak Körfez İçin Büyük Risk”

İran asıllı İsveçli dış politika analisti Trita Parsi, Middle East Eye’da (MEE) yayımlanan değerlendirmesinde, ABD’nin Orta Doğu’daki geleneksel güvenlik mimarisinin tamamen çöktüğünü belirtti. Parsi, Körfez ülkelerinin güvenliklerini hâlâ tamamen Washington’a endekslemeye devam etmesinin, bu devletler için her geçen gün çok daha büyük riskler ve stratejik açmazlar barındırdığı uyarısında bulundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel krizlerin derinleştiği bir süreçte, Washington’ın Orta Doğu’daki müttefikleriyle ilişkileri ve güvenlik taahhütleri yeniden masaya yatırılıyor. MEE için kaleme aldığı analizde, ABD’li ve Batılı dış politika çevrelerinin yakından tanıdığı analist Trita Parsi, bölgedeki mevcut jeopolitik dengelerin artık eski ezberlerle okunamayacağını vurguladı.

Parsi’nin analizine göre, onlarca yıldır Körfez ülkelerinin dış politikasını şekillendiren “Amerikan güvenlik şemsiyesi” kavramı, yaşanan son çatışmalar ve krizler karşısında işlevselliğini yitirmiştir. Washington’ın bölgedeki angajman sınırlarının değiştiğini ve önceliklerinin farklılaştığını belirten Parsi, Körfez başkentlerinin bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

Analist, bölgesel istikrarsızlığın tırmandığı bir dönemde güvenliği dış bir aktöre, özellikle de istikrarsızlaşan bir ABD politikasına bağlamanın körfez ülkeleri açısından ciddi bir zaafiyet yarattığına dikkat çekti. Parsi, Körfez devletlerinin uzun vadeli çıkarlarını koruyabilmesi için Washington’a körü körüne güvenmek yerine, bölgesel diyalog mekanizmalarını güçlendirmesi ve bağımsız bir güvenlik dengesi inşa etmesi gerektiğini savundu. Bu çağrı, bölgedeki aktörlerin ABD’nin koruyucu rolünü sorguladığı yeni bir döneme işaret ediyor.

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