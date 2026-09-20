Trita Parsi’den Orta Doğu Uyarısı: “Washington’a Güvenlik Bağlamak Körfez İçin Büyük Risk”

Parsi’nin analizine göre, onlarca yıldır Körfez ülkelerinin dış politikasını şekillendiren “Amerikan güvenlik şemsiyesi” kavramı, yaşanan son çatışmalar ve krizler karşısında işlevselliğini yitirmiştir. Washington’ın bölgedeki angajman sınırlarının değiştiğini ve önceliklerinin farklılaştığını belirten Parsi, Körfez başkentlerinin bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

Analist, bölgesel istikrarsızlığın tırmandığı bir dönemde güvenliği dış bir aktöre, özellikle de istikrarsızlaşan bir ABD politikasına bağlamanın körfez ülkeleri açısından ciddi bir zaafiyet yarattığına dikkat çekti. Parsi, Körfez devletlerinin uzun vadeli çıkarlarını koruyabilmesi için Washington’a körü körüne güvenmek yerine, bölgesel diyalog mekanizmalarını güçlendirmesi ve bağımsız bir güvenlik dengesi inşa etmesi gerektiğini savundu. Bu çağrı, bölgedeki aktörlerin ABD’nin koruyucu rolünü sorguladığı yeni bir döneme işaret ediyor.