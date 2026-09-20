  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Bölgesel Güvenlik Mesajı: “Güvenlik Dışarıdan Dayatılamaz”

20 Eylül 2026 - 16:36
News ID: 1867867
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Bölgesel Güvenlik Mesajı: “Güvenlik Dışarıdan Dayatılamaz”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu’daki güvenlik denkleminin dış aktörlerin müdahaleleriyle çözülemeyeceğini vurguladı. Bölgenin güvenliğinin ancak bölge ülkelerinin ortak iradesi ve iş birliği ile sağlanabileceğini belirten Arakçi, dışarıdan dayatılan güvenlik modellerinin kalıcı olamayacağını ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade etti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel diplomasinin yoğunlaştığı bir dönemde Tahran’dan gelen bu açıklama, İran’ın uzun süredir savunduğu “bölgesel güvenlik mimarisi” vizyonunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Arakçi, yaptığı değerlendirmede Orta Doğu’nun onlarca yıldır dış güçlerin askeri ve siyasi ajandaları nedeniyle gerginlikten kurtulamadığına dikkat çekti. Bakan, kalıcı huzur ve istikrarın anahtarının yerel aktörlerin elinde olduğunu, dış müdahalelerin ise çoğu zaman sorunları çözmek yerine bölgeyi kutuplaştırdığını savundu.

Arakçi’nin mesajları, İran’ın komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme ve bölgesel bir güvenlik mekanizması oluşturma çabalarıyla paralellik gösteriyor. Özellikle Washington’ın bölgedeki askeri varlığına ve müdahaleci politikalarına karşı çıkan Tahran yönetimi, bölge ülkelerine bir “bölgesel sahiplenme” çağrısı yapıyor. Arakçi, güvenliğin ticari ve siyasi çıkarların korunmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, bölge devletlerinin birbirlerine güven duyması ve ortak çıkarlar etrafında kenetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu açıklama, bölgedeki aktörlerin dış bağımlılıktan kurtularak kendi güvenlik parametrelerini belirlemeleri gerektiği yönünde bir stratejik duruşu temsil ediyor. Bakan Arakçi, bu yaklaşımın sadece askeri bir zorunluluk değil, aynı zamanda bölgesel barışı inşa etmek için tek sürdürülebilir yol olduğunu savunarak, tüm bölgesel başkentlere diyaloğu artırma ve dış dayatmalara karşı ortak bir duruş sergileme mesajı verdi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha