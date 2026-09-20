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Yapay Zeka Kaynaklı “Yanlış İstihbarat” Krizi: ABD ve Çin Az Kalsın Savaşa Giriyordu

20 Eylül 2026 - 16:42
News ID: 1867869
Yapay Zeka Kaynaklı “Yanlış İstihbarat” Krizi: ABD ve Çin Az Kalsın Savaşa Giriyordu

CNN’in yayınladığı çarpıcı bir habere göre, Orta Doğu’da görevli ABD ordusu, yapay zeka tabanlı hatalı bir istihbarat raporu nedeniyle Çin ile doğrudan askeri çatışmanın kıyısına geldi. Bir Çin gemisinin İran’a nükleer bileşen taşıdığına dair asılsız veriler üzerine alarma geçen ABD güçleri, savaş uçaklarının havalandığı ve baskın timlerinin operasyon için hazırlandığı kritik anlarda durumu son anda fark ederek faciayı önledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Modern savaş teknolojilerinin ve yapay zeka algoritmalarının askeri karar alma süreçlerine entegrasyonu, tarihin gördüğü en büyük “yakın kaza” senaryolarından birine yol açtı. CNN’in ulaştığı raporlara göre, ABD askeri istihbarat sistemleri, bölgedeki bir Çin gemisinin İran’a nükleer silah bileşenleri taşıdığına dair kesin görünümlü ancak bütünüyle yapay zeka tarafından uydurulmuş bir rapor üretti.

Sistemin sunduğu “verilerin” doğruluğuna dayanan ABD komuta kademesi, durumu derhal bir güvenlik tehdidi olarak sınıflandırarak hızla harekete geçti. Operasyon prosedürleri uyarınca savaş uçakları havalandı ve müdahale timleri bölgeye sevk edilmek üzere hazırlandı. İki küresel güç arasında doğrudan bir askeri çatışmayı tetikleme potansiyeli taşıyan bu operasyon, istihbaratın teyidi aşamasında yaşanan bir aksaklık sayesinde, gerçekleşmesine dakikalar kala durduruldu.

Güvenlik uzmanları, bu olayın “algoritmik savaş” risklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor. Askeri karar alma süreçlerinde insan denetiminin (human-in-the-loop) ne kadar hayati olduğunu gösteren bu vaka, yapay zekanın manipüle edilebileceği veya tamamen hatalı verilerle “halüsinasyon” görüp dünyayı nükleer bir krizin eşiğine sürükleyebileceği endişesini haklı çıkarıyor. Olay, hem Pentagon hem de uluslararası savunma çevrelerinde, yapay zekaya dayalı istihbaratın güvenilirliği konusunda ciddi bir sorgulama sürecini başlattı.

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