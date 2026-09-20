İngiltere’den Savaş Hazırlığı: Vatandaşlara “Stok Yapın” Çağrısı ve Askeriyeden Kritik Uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere’de yürütülen bu geniş kapsamlı hazırlık süreci, değişen jeopolitik dengeler ve artan güvenlik tehditlerine bir yanıt olarak şekilleniyor. Yıllar süren sessizliğin ardından hükümet, toplumun olası bir kriz anında dayanıklılığını artırmak amacıyla hazırladığı yeni yönergede, her hanenin kısa vadeli temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir stoku bulundurmasının stratejik önemine dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşlardan özellikle uzun ömürlü konserve gıdalar ve temiz içme suyu tedarik ederek hazırlıklı olmalarını istiyor.
20 Eylül 2026 - 16:57
News ID: 1867877
İngiliz hükümeti, küresel düzeyde tırmanan gerilimler ve olası bir büyük çatışma ihtimaline karşı ulusal eylem planını yıllar sonra ilk kez revize etti. Hükümetin güncellediği güvenlik tavsiyeleri arasında vatandaşların evlerinde konserve gıda ve içme suyu stoku bulundurması gerektiği vurgulanırken, Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Birleşik Krallık’ın son 35 yılın en tehlikeli döneminden geçtiğini duyurdu.
yorumunuz