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İngiltere’den Savaş Hazırlığı: Vatandaşlara “Stok Yapın” Çağrısı ve Askeriyeden Kritik Uyarı

20 Eylül 2026 - 16:57
News ID: 1867877
İngiltere’den Savaş Hazırlığı: Vatandaşlara “Stok Yapın” Çağrısı ve Askeriyeden Kritik Uyarı

İngiliz hükümeti, küresel düzeyde tırmanan gerilimler ve olası bir büyük çatışma ihtimaline karşı ulusal eylem planını yıllar sonra ilk kez revize etti. Hükümetin güncellediği güvenlik tavsiyeleri arasında vatandaşların evlerinde konserve gıda ve içme suyu stoku bulundurması gerektiği vurgulanırken, Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, Birleşik Krallık’ın son 35 yılın en tehlikeli döneminden geçtiğini duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere’de yürütülen bu geniş kapsamlı hazırlık süreci, değişen jeopolitik dengeler ve artan güvenlik tehditlerine bir yanıt olarak şekilleniyor. Yıllar süren sessizliğin ardından hükümet, toplumun olası bir kriz anında dayanıklılığını artırmak amacıyla hazırladığı yeni yönergede, her hanenin kısa vadeli temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir stoku bulundurmasının stratejik önemine dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşlardan özellikle uzun ömürlü konserve gıdalar ve temiz içme suyu tedarik ederek hazırlıklı olmalarını istiyor.

Öte yandan, askeri kanattan gelen açıklamalar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, 35 yıllık askeri kariyeri boyunca İngiltere’nin karşı karşıya kaldığı en karmaşık ve tehlikeli dönemin içinde olduklarını belirtti. Knighton’ın uyarısı, yalnızca konvansiyonel askeri tehditleri değil; siber saldırılar, enerji altyapısına yönelik kesintiler ve tedarik zinciri aksaklıklarını içeren çok boyutlu bir risk algısını kapsıyor.

Hükümetin bu hamlesi, Avrupa’daki güvenlik mimarisinin yeniden sorgulandığı ve devletlerin olası bir tırmanışa karşı “hazırlıklı toplum” modeline geri döndüğü bir dönemi simgeliyor. Analistler, bu tür tavsiyelerin, devletlerin vatandaşlarını olası kriz senaryolarına karşı psikolojik ve fiziksel olarak hazırlama stratejisinin bir parçası olduğunu ifade ediyor.

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