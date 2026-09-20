İngiltere’den Savaş Hazırlığı: Vatandaşlara “Stok Yapın” Çağrısı ve Askeriyeden Kritik Uyarı

Öte yandan, askeri kanattan gelen açıklamalar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Genelkurmay Başkanı Richard Knighton, 35 yıllık askeri kariyeri boyunca İngiltere’nin karşı karşıya kaldığı en karmaşık ve tehlikeli dönemin içinde olduklarını belirtti. Knighton’ın uyarısı, yalnızca konvansiyonel askeri tehditleri değil; siber saldırılar, enerji altyapısına yönelik kesintiler ve tedarik zinciri aksaklıklarını içeren çok boyutlu bir risk algısını kapsıyor.

Hükümetin bu hamlesi, Avrupa’daki güvenlik mimarisinin yeniden sorgulandığı ve devletlerin olası bir tırmanışa karşı “hazırlıklı toplum” modeline geri döndüğü bir dönemi simgeliyor. Analistler, bu tür tavsiyelerin, devletlerin vatandaşlarını olası kriz senaryolarına karşı psikolojik ve fiziksel olarak hazırlama stratejisinin bir parçası olduğunu ifade ediyor.