F-35 Efsanesi mi, Stratejik Hata mı? Orta Doğu’da Değişen Güç Dengeleri ve ABD’nin İtibarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yapımı F-35 hayalet savaş uçaklarının bölgeye girişi, bir yandan Körfez ülkelerinin savunma kapasitesini güçlendirme çabası olarak görülürken, diğer yandan askeri uzmanlar arasında şiddetli tartışmalara yol açıyor. Abdülbari Atvan, Rayü’l-Yevm’de kaleme aldığı analizinde, İran İslam Şûra Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın “Artık F-35 ve F-15’lerin avlanacağı bir dönem başladı” şeklindeki çıkışını, bölgedeki jeopolitik paradigmanın değiştiğinin en somut işareti olarak nitelendiriyor.

Analistin en dikkat çekici tespiti ise “zamanlama” üzerine kurulu. Suudi Arabistan’ın sipariş ettiği uçakların teslimatının beş yıldan önce gerçekleşmeyeceğine dikkat çeken Atvan, bu süre zarfında Orta Doğu’daki siyasi ve askeri dengelerin kökten değişebileceğine vurgu yapıyor. Atvan, “ABD’nin ağır kayıpları önlemek için bölgeden çekilmek zorunda kalması veya askeri varlığının doğrudan hedef alınarak yok edilmesi” ihtimalinin artık göz ardı edilemeyecek bir senaryo olduğunu belirtiyor.

Haberin en çarpıcı detayı ise ABD’nin “yenilmezlik” imajının yerle bir olmasıyla ilgili. Atvan, Amerikan ordusundan General John Cordell’in, Bahreyn’deki ABD deniz destek üssünün kolaylıkla hedef alınabileceğine dair açıklamalarını hatırlatarak, bu tür yapıların imhasının ABD’nin küresel itibarı için bir “utanç kaynağı” olduğunu ifade ediyor. Patriot füzelerinin “efsanesinin” İran karşısında yıkıldığını savunan Atvan, hayalet uçakların da benzer bir akıbete uğrayabileceğini öne sürüyor.

Analiz, Galibaf’ın “yeni dönem” ilanını ciddiye almak gerektiğini vurgulayarak noktalanıyor. Atvan’a göre, sadece gelişmiş silah sistemlerine sahip olmak artık bölgesel güvenliği garanti etmiyor; zira bu sistemlerin savunma ve caydırıcılık kapasitesi, sahadaki asimetrik tehditler karşısında sorgulanır hale geldi. Bu durum, bölgedeki devletlerin ABD merkezli güvenlik şemsiyesine olan inançlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olan bir “güven ve teknoloji krizi” olarak okunuyor.