Tahran’dan CENTCOM’a Sert Yanıt: “Hürmüz’de İnisiyatif Bizim, İddialarınız Psikolojik Harp”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki askeri gerilim devam ederken, İran ve ABD arasındaki “algı savaşı” da hız kesmeden sürüyor. CENTCOM Komutanı’nın bölgedeki güvenlik durumu ve ABD’nin bölgedeki manevra kabiliyetine ilişkin iddialarına yanıt veren İran Silahlı Kuvvetleri Baş Sözcüsü, söz konusu açıklamaları sahadaki gerçeklikle örtüşmeyen bir propaganda hamlesi olarak değerlendirdi.

Sözcü, yapılan açıklamaların ABD askerleri nezdinde bir “güven tazeleme” çabası olduğunu belirterek, bu tür iddiaların askeri bir karşılığının bulunmadığını savundu. Tahran’ın güvenlik doktrininde Hürmüz Boğazı’nın “kırmızı çizgi” olduğunu hatırlatan yetkili, boğazdaki askeri varlıklarının ve gözetim kapasitelerinin bölgedeki her türlü hareketi izlemeye ve kontrol etmeye yettiğini ifade etti.

İranlı yetkililere göre, Washington’ın bu tür söylemlerle müttefiklerine ve kendi kamuoyuna bölgede “aktif ve denetleyici” olduğu mesajını verme çabası, sahada karşılık bulmuyor. İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut güç dengesinin değişmediğini ve kendi iradeleri dışında herhangi bir askeri müdahalenin veya manevranın bölge güvenliğini riske atamayacağını savunuyor. Bu açıklamalar, Tahran’ın bölgedeki askeri özgüvenini ve stratejik körfez hattındaki hâkimiyetini koruma kararlılığını bir kez daha perçinlemiş oldu.