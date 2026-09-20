Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'de Ukrayna ordusuna ait veri merkezi vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kiev rejiminin Rusya'daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği terör saldırılarına misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik hassas saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun ağ ekipmanlarının işleyişini sağlayan, istihbarat verileri de dahil olmak üzere veri depolama, işleme ve iletim süreçlerinde kullanılan ‘B-Mobile’ isimli veri merkezinin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca şu hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi:

Kiev: ‘Flamingo’, ‘Neptun’, FP-7 ve FP-9 füzeleri için kontrol sistemleri üreten ‘Radionix’ işletmesi,

Kiev Bölgesi: Uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) için bileşenler ve kalkış destekleyicilerinin bulunduğu ‘Fire Point’ şirketine ait depo,

Odessa Bölgesi: ‘Nova Poshta’ lojistik merkezi ve askeri mühimmat taşıyan bir deniz gemisi.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu operasyonlarda havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının kullanıldığını aktardı. Açıklamada, saldırıların karargahlar, üretim tesisleri ve depo alanlarını hedef aldığı vurgulandı.