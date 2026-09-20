NATO: Avrupa’nın doğu kanadında olası bir çatışmaya hazırız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Avrupa’nın doğu kanadında meydana gelebilecek olası bir çatışmaya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Politico’nun aktardığına göre gazetecilere açıklamada bulunan Dragone, “İttifak hazır, teşkilat yapısı hazır, askerler ve silahlar hazır” ifadelerini kullandı.

Dragone, NATO’nun bünyesindeki asker sayısını artırmaya devam ettiğini belirterek, birliklerin donanımını ve muharebe kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

Rusya, son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinin benzeri görülmemiş ölçüde arttığına dikkat çekiyor. NATO ise bölgedeki girişimlerini “Rus saldırganlığını caydırma” amacıyla gerçekleştirdiğini savunuyor.

Moskova, NATO’nun Avrupa’daki askeri varlığını ve kapasitesini artırmasından duyduğu endişeyi birçok kez dile getirmişti.