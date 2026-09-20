Batı Şeria'da baskın: İşgal ordusu okullara saldırdı, 28 kişiyi esir aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci Siyonist rejim askerleri bugün Pazar günü Batı Şeria’da Ramallah’ın kuzeydoğusunda bulunan El-Mugayyir beldesine bir kez daha baskın düzenledi. Bu baskın sırasında işgalci askerler Filistinlilerin evlerine saldırdı ve bazı vatandaşları gözaltına aldı. Raporlara göre gözaltına alınanların sayısı 28’e ulaştı.

Raporlar, Siyonist işgalcilerin beldedeki okullara saldırması ve Filistinlilerin evlerine baskın düzenlemesinin ardından El-Mugayyir okullarındaki eğitim faaliyetlerinin askıya alındığını gösteriyor.

Bu baskın, işgalci Siyonist rejim ordusunun birkaç aydır bu belde sakinlerine yönelik saldırı ve baskı uygulamalarını gözle görülür şekilde yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.