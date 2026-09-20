  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. İran

Batı Şeria'da baskın: İşgal ordusu okullara saldırdı, 28 kişiyi esir aldı

20 Eylül 2026 - 18:34
News ID: 1867939
Batı Şeria'da baskın: İşgal ordusu okullara saldırdı, 28 kişiyi esir aldı

İşgalci Siyonist rejim askerleri, bugün Pazar günü Batı Şeria’nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki El-Mugayyir beldesine yeniden baskın düzenledi. Baskında Filistinlilerin evlerine saldırıldı ve 28 sivil esir alındı. İşgalcilerin okullara saldırısı ve evlere baskını nedeniyle El-Mugayyir’de eğitim faaliyetleri askıya alındı. Baskın, işgal ordusunun aylardır sürdürdüğü ve giderek yoğunlaştırdığı saldırı ve baskı politikasının bir parçası.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgalci Siyonist rejim askerleri bugün Pazar günü Batı Şeria’da Ramallah’ın kuzeydoğusunda bulunan El-Mugayyir beldesine bir kez daha baskın düzenledi. Bu baskın sırasında işgalci askerler Filistinlilerin evlerine saldırdı ve bazı vatandaşları gözaltına aldı. Raporlara göre gözaltına alınanların sayısı 28’e ulaştı.

Raporlar, Siyonist işgalcilerin beldedeki okullara saldırması ve Filistinlilerin evlerine baskın düzenlemesinin ardından El-Mugayyir okullarındaki eğitim faaliyetlerinin askıya alındığını gösteriyor.

Bu baskın, işgalci Siyonist rejim ordusunun birkaç aydır bu belde sakinlerine yönelik saldırı ve baskı uygulamalarını gözle görülür şekilde yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha