Yaklaşık 100 Siyonist, 'Yom Kippur' öncesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İsrail işgal polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen yaklaşık 100 Siyonist İsraillinin Aksa'nın avlularında Talmudik ayinler ve dualar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu baskınların Yahudilerin önemli dini günlerinden biri olan "Yom Kippur" (Kefaret Günü) öncesinde yapıldığının altı çizildi.

Hamas: Netanyahu'nun "Burak Duvarı'na baskını" Mescid-i Aksa'ya saldırıdır

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı bakanlar ve binlerce Siyonist İsrailli dün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Burak (Ağlama) Duvarı'na baskın düzenlemişti.

Hamas, Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan "Burak (Ağlama) Duvarı Meydanı'na baskın" düzenlemesini, "tehlikeli bir tırmanış ve Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dün akşam bazı bakanlar ve Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailliyle birlikte yoğun güvenlik önlemleri altında Burak Duvarı Meydanı'na baskın düzenlemesine tepki gösterildi.

Bunun "Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı ve Filistin halkının, Arap ve İslam dünyasının duygularına yönelik bir provokasyon" olduğu belirtilen açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlarının yanı sıra Yahudilere ait dini ritüellerinin ve kutsal mekanın altındaki kazıların "mekanın kimliğini değiştirmeyi veya özelliklerini silmeyi başaramayacağı" ifade edildi.

Açıklamada, "Düşmanın yaptığı kazılar, gösteriler ve kışkırtıcı açıklamalar ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturma girişimleri, kutsal mekanlarımız üzerinde kendisine herhangi bir hak vermeyecektir." denildi.

Hamas ayrıca Filistinlilere, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın mevcut durumunu ve kimliğini değiştirme girişimlerine karşı koymak için Mescid-i Aksa'ya gitme ve burada nöbet tutma çağrısı yaptı.

Arap ve İslam dünyasına da Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda sorumluluklarını yerine getirme ve "İslami kutsal mekanlarda yeni bir durum oluşturma girişimleriyle mücadele etme" çağrısında bulundu.