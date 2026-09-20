Yemen Başbakanı: Yemen, kendisine saldırı düşünen her güce karşılık verecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Başbakanı Muhammed Miftah, Yemen’in “kendisine saldırı düşünen her güce karşılık vereceğini” vurguladı.

Miftah, Sana’nın hiçbir saldırı karşısında elleri bağlı oturmayacağını belirterek, Yemen’e saldırı girişiminde bulunan her akımın Yemenlilerin yanıtıyla karşılaşacağını söyledi.

Miftah’ın sözleri, bazı medyada yayımlanan ve son gelişmeler ışığında Yemen’e yönelik saldırıya müdahil olma ihtimali bulunan ülkelerden gelen açıklama ve tehditlere yanıt olarak geldi.

Bu açıklamalar, Yemen silahlı kuvvetlerinin sahadaki toplanmalara karşı önleyici darbeler düzenlemesinin ardından Suudi Arabistan destekli güçlerle birçok ilde çatışmaya girmesi sırasında yapıldı. Ayrıca Yemen silahlı kuvvetleri, ülkeye yönelik saldırı ve ablukaya yanıt olarak Suudi Arabistan topraklarındaki hayati tesislere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Bu arada Suudi Arabistan, Marib, El-Cevf, Taiz ve Hudeyde dahil olmak üzere birçok ili hava saldırılarıyla hedef alıyor.