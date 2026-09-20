Hizbullah’tan çerçeve anlaşmasına sert eleştiri: Lübnan’a sadece aşağılanma getirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullahı’ndan üst düzey bir yetkili, Hizbullah’ı yok etme çabalarının başarısız olduğunu vurgulayarak Çerçeve Anlaşması’nın Lübnan’a utanç ve aşağılanmadan başka bir şey getirmediğini söyledi.

Mehr Haber Ajansı’nın El-Meyadin’e dayandırdığı habere göre, Sadakat ve Direniş Bloku üyesi Hüseyin El-Hac Hasan, 2024’ten bu yana Hizbullah’ı yok etmeyi amaçlayan akımların bu hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

El-Hac Hasan, direnişi ve destekçilerini zayıflatabileceğini düşünen herkesin yanıldığını vurguladı.

Bekaa’daki Flaviye kasabasında bulunan Hüseyniye’de düzenlenen anma töreninde konuşan El-Hac Hasan, direnişin Uli’l-Azm ve Asf el-Ma’kul savaşlarında askeri, güvenlik, siyasi ve halk düzeyinde Siyonist rejimin saldırılarına karşı durduğunu söyledi.

El-Hac Hasan, 27 Kasım 2024’teki ateşkes anlaşmasının ardından 15 ay süren bombalama ve katliamların ardından savaşı siyasi yoldan sürdürme çabalarının devam ettiğini belirtti. Direnişi kuşatma girişimlerinin Lübnan hükümetinin 5 ve 7 Ağustos 2025 ile 2 Mart 2026 tarihlerinde aldığı kararlarla sürdüğünü kaydetti.

Hizbullah’ın üst düzey üyesi, bu aşamada her düzeyde direniş ve kararlılık sergilendiğini, tüm fedakârlık ve zorluklara rağmen direniş tabanının teslim olmama, geri çekilmeme veya uzlaşmama yönünde kesin karar aldığını ifade etti. Fiber optik İHA’ların son aylarda ortaya çıkan güç göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

El-Hac Hasan, Çerçeve Anlaşması için çalışan bazı siyasi akımları eleştirerek onları “anlaşmayı siyasi bir kazanıma dönüştürmek için ABD’ye yalvarmakla” suçladı.

Anlaşmanın Lübnan’a aşağılanma, utanç, daha fazla işgal ve saldırıdan başka bir şey getirmediğini ekledi.

Hizbullah yetkilisi, Siyonist rejimin saldırıları ve İsrail ordusunun Lübnan ordusunun ilerlemesini engellemesine ilişkin olarak Lübnan ordusunun ulusal, onurlu, cesur ve şerefli bir ordu olduğunu söyledi.

El-Hac Hasan, ABD’nin İran’a karşı savaştaki komplolarına değinerek ABD yönetiminin son hafta ve aylarda ABD üslerine verilen kayıpların boyutunu gizlemeye çalıştığını belirtti. Buna rağmen ABD medyasının her gün ABD üslerine verilen kayıp ve hasarları haberleştirdiğini, bunun da ABD Başkanı Donald Trump’ın muhalif medyayla ilişkilerini etkilediğini, öyle ki üç büyük ABD medya kuruluşunun Beyaz Saray’a girişinin yasaklandığını ifade etti.

Lübnan Hizbullahı’nın üst düzey üyesi, Yemen’deki gelişmelere ilişkin olarak Bab el-Mendeb’in kontrolünün “büyük bir kazanım” olduğunu ve direniş cephesinin güç kaldıraçlarından biri sayıldığını söyledi.