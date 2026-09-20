İran: Bölge ülkeleri ABD ile aynı safta yer alırsa ortak kabul edilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hatemü’l-Enbiya Merkez Karargâhı, ABD ve bölge ülkelerine, hata yapmaları halinde bölgedeki tüm çıkarlarının sürekli ve acı verici saldırıların hedefi olacağı uyarısında bulundu.

Mehr Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Hatemü’l-Enbiya (s.a.a.) Merkez Karargâhı, ABD ve bölge ülkelerine, hata yapmaları durumunda acı verici saldırıların hedefi olacakları uyarısını yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Alınan bilgilere göre, suçlu ABD, Siyonistlerin yalan ve sahnelemesine dayanarak başlattığı ve aldatma ile hileyle sürdürdüğü savaştaki yenilgilerini örtmek ve sahte kazanımlar elde etmek amacıyla, bazı bölge ülkelerinin yeşil ışığıyla bir Avrupa ülkesinde düzenlenen ortak toplantıda İslami İran’a yönelik eylemleri yeniden başlatmaya karar vermiştir.”

Hatemü’l-Enbiya (s.a.a.) Merkez Karargâhı şunları ekledi:

“Uyarıyoruz: ABD, İslami İran’a karşı bir hata işlerse, o ülkenin bölgedeki tüm konuşlanma merkezleri ve çıkarları, hiçbir sınırlama ve ayrım gözetilmeksizin sürekli, etkili ve acı verici saldırıların hedefi olacaktır.”

Karargâh şu noktaya işaret etti: