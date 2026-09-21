Ayetullah Uzma Şubeyri Zencani Hakk’ın Rahmetine Kavuştu

Bildirinin metni şöyledir: Bismillahirrahmanirrahim

“Melekler, canlarını temiz olarak aldıkları kimselere: ‘Selam size! Yapmış olduğunuz iyi işlerden dolayı cennete girin’ derler.”

Ehl-i Beyt’in (a.s.) fıkıh alimi ve Şia dünyasının yüce mercii Ayetullah Uzma Şübeyri Zencani’nin (k.s.) mübarek ruhu Allah’a kavuştu.

O yüce merciin bereketli ömrü ve şerefli hayatı, derin düşünce, sürekli ilmi mücadele, özgün fıkıhı koruma ve yüceltme, İslam maarifini yayma, Şia’nın varlığını muhafaza etme ve halka hayırseverlik ve şefkatle dolu geçti.

Bu can yakıcı kayıptan dolayı Hazret-i Sahibü’l-Emr, Bakiyyetullah el-A’zam (Allah onun zuhurunu tezleştirsin)’ın mukaddes makamına, mübarek ilim havzalarına, İran’ın şerefli halkına ve dünyanın her yerindeki merciiyet sevenlerine taziyelerimizi sunarız. Mübarek naaşının defni ve cenaze merasimi hakkında bilgi daha sonra duyurulacaktır.