Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in bilinmeyen yönleri: İlmi merkezlerden sosyal yardım ağlarına uzanan çalışmalar + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in yaklaşık 50 yıllık bireysel, toplumsal, ilmi, siyasi ve askeri faaliyet döneminin önemli özelliklerinden birinin tevazu ve şöhretten uzak durma anlayışı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 30 yıldır medreselerde düzenli şekilde ders veren Hamaney’in, bu sürenin yaklaşık 20 yılında Kum İlim Havzası’nda fıkıh ve usul alanında, medrese eğitiminin en ileri seviyesi kabul edilen “ders-i haric” eğitimleri verdiği kaydedildi.

Buna rağmen Hamaney’in söz konusu derslerin tanıtılmasına izin vermediği, derslerden görüntü yayımlanmasını istemediği ve bu ilmi toplantılardan hazırlanan ders notları ile kitapların kamuoyuna sunulmasına onay vermediği ifade edildi.

Son 20 yıl içerisinde ileri düzey fıkıh ve usul derslerinin yanı sıra çeşitli ilmi merkezlerin kuruluşunda da rol alan Hamaney’in, “Hazreti Kaim Yüksek Fıkıh ve Usul Medresesi”, “İmam Ali bin Musa er-Rıza Yüksek Fıkıh Medresesi”, “Şemsü’ş-Şümus Fıkıh Medresesi” ve “Fıkhü’r-Rıza Fıkıh Merkezi” gibi kurumların oluşturulmasında etkili olduğu bildirildi.

Bu çalışmaların yanı sıra İran’ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan yardım kuruluşlarının oluşturulması, stratejik araştırmaların yürütülmesi ve bazı özel askeri ve cihadi projelerin yönetilmesinin de Hamaney’in faaliyetleri arasında bulunduğu belirtildi.

Aynı dönem içerisinde babası Allame Seyyid Ali Hüseyni Hamaney’in talebi üzerine kültür, tehdit kavramı ve tehdidin farklı boyutları, kültür endüstrileri, direnç ekonomisi, iletişim ve sosyal ağlar gibi çeşitli alanlarda stratejik araştırmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Hamaney’in bu araştırmaları yürütürken özellikle güncel bilimsel çalışmaları yakından takip ettiği, İngilizce yayımlanan yeni makaleleri doğrudan okuduğu, diğer dillerde yayımlanan çalışmaların ise tercüme edilmesini istediği ifade edildi.

Söz konusu faaliyetlerde dikkat çeken unsurlardan birinin de Hamaney’in kendi adının yürütülen çalışmalarla ilişkilendirilmemesine gösterdiği özen olduğu kaydedildi.

Öyle ki bazı dönemlerde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde din adamlarıyla ilişkiler konusunda görev yapan danışmanların dahi bu ilmi merkezlerin Hamaney tarafından yönetildiğinden haberdar olmadığı belirtildi.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımların da Hamaney’in adı kullanılmadan, “isimsiz hayırseverlerin hediyeleri” ya da Seyyid Ali Hamaney’in ofisi tarafından gönderilen yardım paketleri adı altında dağıtıldığı bildirildi.

Bu yöntemle hem ilmi merkezlerde hem de sosyal yardım faaliyetlerinde Seyyid Mücteba Hamaney’in isminin ön plana çıkmasının önüne geçildiği ifade edildi.

Son yıllarda ise medeniyet araştırmaları, İslami şehirler ve üretken şehir modelleri merkezli şehircilik, inovasyon ve teknoloji, tarım, gıda güvenliği ve topraksız tarım olarak bilinen hidroponik sistemler gibi farklı alanlarda çalışan bilimsel heyetlerin Hamaney ile çok sayıda toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Bu toplantılara katılan çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin, Hamaney’in farklı bilim dallarına ilişkin bilgi birikiminin kapsamından etkilendiği ve bazı akademisyenlerin onu çağdaş dönemin “Şeyh Bahai”si olarak nitelendirdiği belirtildi.

Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in ilmi, sosyal ve idari hayatının kamuoyuna yansımayan diğer yönlerine ilişkin belge ve ayrıntıların ise hazırlanan dosyanın sonraki bölümlerinde yayımlanacağı bildirildi.

Kaynak: Seyyid Ali Asgar Hüseyni / ABNA Haber Ajansı