Eski İngiliz Diplomat Alastair Crooke’tan Çarpıcı Uyarı: “Direniş Ekseni Mağrip’i Hareketlendirdi, Büyük Bir Patlama Kapıda”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki güç dengelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, deneyimli diplomat ve stratejist Alastair Crooke’tan dikkat çeken bir analiz geldi. İngiliz istihbarat geçmişiyle de bilinen Crooke, bölgede Direniş Ekseni tarafından tetiklenen süreçlerin sadece askeri bir boyuta sahip olmadığını, aynı zamanda derin bir toplumsal uyanış ve hareketliliği beraberinde getirdiğini savunuyor.

Crooke’un analizine göre, mevcut gerilim hatları Orta Doğu’nun merkezinden çıkarak batıda Mağrip ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı etkisi altına almış durumda. Uzman isim, bu “sosyal ve siyasi dalgalanmanın”, yerel yönetimlerin kontrol kapasitesini zorladığını ve halk nezdinde daha geniş katılımlı bir başkaldırı potansiyeli yarattığını vurguluyor.

Analist, bölgedeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu savunarak, artan baskıların ve değişen bölgesel ittifakların “büyük bir patlama” için zemin hazırladığını ifade ediyor. Crooke’a göre bu durum, yalnızca bölgesel aktörleri değil, Orta Doğu ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan tüm küresel güçleri de içine alacak kadar sistemik bir risk taşıyor. Diplomatın bu değerlendirmesi, bölgenin sadece bir güvenlik kriziyle değil, köklü bir siyasi düzen değişimiyle karşı karşıya kalabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.