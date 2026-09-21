Cenevre’de BM Genel Merkezi önünde Minablı şehit çocuklar için sergi açıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Minablı şehit çocukların eserleri ve hatıra eşyalarının yer aldığı özel bir sergi, İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin ana girişinin karşısında kuruldu.

Cenevre’de yaşayan iki İranlı sivil aktivistin öncülüğünde düzenlenen sergi, Milletler Meydanı’nda diplomatlardan uluslararası kuruluş çalışanlarına ve ziyaretçilere kadar geniş bir kesimin ilgisine sunuldu. Sergide, yaşanan insani facianın boyutlarını yansıtan fotoğrafların yanı sıra, Minablı şehit çocuklara ait çizimler, okul çantaları ve onlardan geriye kalan bazı kişisel eşyalar da yer alıyor.

Organizatörler, sergi aracılığıyla hem yaşanan trajedinin görünür kılınmasını hem de hayatını kaybeden çocukların hatırasının uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulmasını amaçlıyor. Birleşmiş Milletler yerleşkesinin hemen karşısında kurulan sergi, başta diplomatlar ve uluslararası kurum temsilcileri olmak üzere çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Minablı çocukların anısını yaşatmayı hedefleyen serginin 31 Şehriver’e kadar açık kalacağı bildirildi.