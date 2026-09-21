Globes’un Analizi: Yemen Ordusunun Babülmendep Hamlesi Eylat Limanı’nı ve İsrail Ticaretini Çıkmaza Sürüklüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen ordusunun (Ensarullah) bölgedeki stratejik manevraları, Tel Aviv yönetiminin ekonomi çevrelerinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. İsrail merkezli ekonomi gazetesi Globes tarafından yayınlanan kapsamlı bir analizde, Yemen güçlerinin Babülmendep Boğazı üzerindeki kontrolünün artmasıyla birlikte, İsrail’in deniz ticaret hattının doğrudan hedef haline geldiği belirtildi.

Globes’a göre, Kızıldeniz’e açılan bu hayati koridordaki askeri hareketlilik, sadece ticari gemilerin sigorta primlerini yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda lojistik akışı da felç ediyor. Gazete, özellikle İsrail’in güneyindeki Eylat Limanı’nın bu durumdan en çok etkilenen tesis olduğunu vurguladı. Eylat, İsrail’in Asya pazarlarına açılan kapısı konumundayken, Yemen ordusunun bölgedeki etkinliği nedeniyle limana yönelik ticaretin durma noktasına geldiği ifade ediliyor.

Analizde, Yemen’in bu stratejik hamlelerinin sadece anlık bir engelleme değil, uzun vadeli bir ablukanın parçası olabileceği uyarısında bulunuldu. İsrailli yetkililerin, bu “deniz kuşatması” karşısında alternatif rotalar arayışında olduğu ancak Kızıldeniz’in stratejik önemi nedeniyle oluşan boşluğun ekonomik maliyetinin oldukça ağır olduğu değerlendiriliyor. Globes, hükümeti bölgedeki güvenlik tehdidini hafife almamaya çağırırken, Eylat Limanı’nın gelecekteki ticari kapasitesinin, Yemen’in deniz sahasındaki “yeni kurallarına” bağlı hale geldiğine dikkat çekti.