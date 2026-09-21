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L’Espresso’nun “İsrail Dosyası”: Gazze’deki “Otomatik Ölüm Sistemi” ve Hükümetin İhmalleri

21 Eylül 2026 - 18:34
News ID: 1868287
L’Espresso’nun “İsrail Dosyası”: Gazze’deki “Otomatik Ölüm Sistemi” ve Hükümetin İhmalleri

İtalyan dergisi L’Espresso, İsrail içinden yükselen üç kritik çalışmayı mercek altına alarak; Gazze’deki askeri operasyonlarda kullanılan yapay zeka destekli “otomatik ölüm sistemini”, 7 Ekim saldırısına giden süreçteki ağır güvenlik ihmallerini ve hükümetin esir takası müzakerelerini kasıtlı olarak tıkadığına dair iddiaları gündeme getirdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İtalyan yayın organı L’Espresso, İsrail’in askeri stratejisi ve siyasi yönetimine yönelik içeriden gelen sert eleştirileri kapsamlı bir dosyada topladı. Dergi, İsrail toplumunda ve askeri kanadında süregelen huzursuzluğun temelini oluşturan üç temel rapora dikkat çekerek, Tel Aviv’in savaş politikalarının vicdani ve stratejik boyutuna ışık tuttu.

Dosyanın en çarpıcı bölümünü, İsrail ordusunun Gazze’deki hedefleri belirlemek için kullandığı yapay zeka destekli algoritmalar oluşturuyor. L’Espresso, bu teknolojiyi bir “otomatik ölüm sistemi” olarak nitelendirerek, sistemin insan inisiyatifini minimize ettiğini ve sivil kayıpları soğuk birer istatistiğe dönüştürdüğünü savunuyor. Rapora göre, operasyonel sorumluluğun yazılımlara devredilmesi, savaşın etik sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Dergi ayrıca, 7 Ekim saldırılarının “önlenemez bir felaket” olduğu tezini çürüten çalışmalara da yer veriyor. Söz konusu raporlar, saldırı öncesi gelen çok sayıda istihbarat uyarısının ve güvenlik zafiyetinin yönetim tarafından görmezden gelindiğini iddia ediyor. L’Espresso, bu ihmaller silsilesinin İsrail’in “yenilmezlik” mitini yıktığını ve güvenlik bürokrasisindeki derin çürümeyi gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Son olarak analiz, Netanyahu hükümetinin esir takası konusundaki “uzlaşmaz” tutumunu ele alıyor. L’Espresso, hükümetin askeri operasyonları sürdürmek adına esirlerin hayatını pazarlık masasında kurban ettiğini ve olası takas anlaşmalarını siyasi bekası için kasıtlı olarak sabote ettiğini öne sürüyor. Dosya, bu üç kritik başlığın, İsrail içerisindeki toplumsal ayrışmayı ve savaşın meşruiyetine dair soru işaretlerini daha da derinleştirdiğini vurguluyor.

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