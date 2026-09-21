Enerji Hattında Kritik Kriz: Tahran Yeni Bir ABD İHA’sını Düşürdü, Küresel Ticaret Felç Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasındaki gerilim, askeri bir çatışmanın ötesine geçerek küresel ekonominin can damarlarını hedef alan stratejik bir krize dönüştü. Dünyanın en önemli enerji geçiş güzergâhlarından birinde yaşanan güvenlik zafiyeti, bölgeden geçen tanker trafiğinin neredeyse tamamen durmasına neden oldu. Bu durum, küresel enerji piyasalarında panik havası yaratırken, tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açıyor.

Bölgedeki bu ekonomik abluka sürerken, Tahran’dan askeri bir gövde gösterisi geldi. İran hava savunma sistemlerinin, bölgede keşif uçuşu yapan bir Amerikan İHA’sını daha düşürdüğü bildirildi. Tahran yönetimi, bu adımın hava sahası ihlallerine karşı atılmış “kararlı bir savunma hamlesi” olduğunu vurgularken, olay Washington tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Analistler, bu gelişmenin sadece bir İHA kaybından ibaret olmadığını, aksine İran’ın bölgedeki Amerikan askeri varlığına karşı “teknolojik bir meydan okuma” sergilediğini belirtiyor. Ticaretin durması ve askeri angajmanların artması, çatışmanın bölgesel bir savaştan küresel bir ekonomik krize evrilme riskini artırıyor. Piyasalar, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı yeni adımları tedirginlikle takip ederken, uluslararası toplumdan gerilimin düşürülmesi yönündeki diplomatik çağrılar sıklaşıyor.