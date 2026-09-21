Halep’in Güneyinde Askeri Depo Patlaması: Mühimmat Çevreye Saçıldı, Yaralılar Var

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Halep’in güney kırsalındaki Iys bölgesi, Pazartesi gününün ilk ışıklarıyla birlikte meydana gelen patlamalarla sarsıldı. Bölgedeki askeri mühimmat deposunda başlayan şiddetli patlamalar, çevrede paniğe yol açarken olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Halep Valisi ve yerel medya kaynaklarından alınan bilgilere göre, patlamaların şiddeti deponun dışına çıkarak çevredeki alanlara ağır mühimmat parçalarının ve şarapnellerin dağılmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre en az dört kişinin yaralandığı olayın ardından, bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Deponun neden infilak ettiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olay yerindeki incelemelerin sürdüğü belirtiliyor. Patlamanın çevrede oluşturduğu hasarın tespiti ve yaralıların tedavi süreci devam ederken, bölge halkına tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.