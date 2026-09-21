The Cradle’dan Çarpıcı Analiz: Yemen, Batı Asya’daki Çatışmaların Yeni “Stratejik Oyuncusu”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sanaa’nın son dönemde sergilediği askeri eylemler, Orta Doğu jeopolitiğinde köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Halil Nasrallah tarafından kaleme alınan analizde, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin (YSK) gelişen operasyonel becerileri ve stratejik planlamasının, ülkeyi Batı Asya’daki çatışmaların “belirleyici oyuncularından” biri haline getirdiği vurgulanıyor.

Analiz, Yemen’in artan gücü ve etkinliği karşısında, bölgedeki “Direniş Ekseni” karşıtı güçlerin artık mevcut stratejileriyle sonuç alamayacağını savunuyor. Nasrallah’a göre, Sanaa yönetimi yalnızca askeri bir güç sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda stratejik derinliğini kullanarak, hem bölgesel hem de küresel aktörlere karşı meydan okuyan, öngörülemez ve etkili bir aktör olduğunu kanıtlıyor.

Yazıda, Yemenlilerin bu süreçte “Direniş Ekseni” ile olan bağlarını daha da güçlendirdiğine dikkat çekiliyor. Sanaa’nın bu eksen içindeki konumunu, salt bir destekçiden, stratejik kararlara yön veren kilit bir paydaşa dönüştürdüğü ifade ediliyor. Nasrallah, Yemen’in sergilediği bu askeri başarının, uzun vadeli bir planlama ve teknolojik adaptasyonun ürünü olduğunu belirterek, bölgedeki güç dengelerinin Yemen’in oyun kurucu rolüyle yeniden yazıldığını öne sürüyor.