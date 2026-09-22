İslam İnkılap Liderinin, Okulların ve Üniversitelerin Açılışı Münasebetiyle Yayınladığı Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-

Bismillahirrahmanirrahim

“Allah, içinizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir.” (Mücadele, 11)

Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcı ve okul ile üniversitelerde bilim ve edeb yuvalarının kapılarının yeniden açılması; milletimizin parlak ve görkemli bir geleceğe doğru atacağı hızlı adımların, neşenin ve umudun habercisidir. Gerçekleşmesi, İran’ın aziz evlatlarının, İslam ve İslam İnkılabı mektebinin terbiyesinden geçmiş yetenekli ellerine bağlı olan bir gelecek… Tıpkı büyük İmam Humeyni ve şehit (Allah makamlarını yüceltsin) büyük Lider Hamaney’in kendilerine olan umutlarını defalarca dile getirdikleri o nesil gibi.

Şimdilerde, büyük bir öğrenci kitlesine yeni bir eğitim yılının kapıları açılırken ve bilim ve hikmet yolcuları, ilahi başarıya olan ümitleriyle yeni bir bilgi, marifet ve beceri edinme dönemine başlarken; yaslı anne ve babalarla aynı duyguları paylaşarak, yakın zamandaki dayatılan savaşta şehit düşen öğrencileri bir kez daha rahmetle anmak gerekir. Bu yıl eğitim yılının başındaki hatıra yüklü günler, aramızdan ayrılan evlatlarımızın yokluğunun hüznünü bizler için tazeliyor. Okullarda ve üniversitelerde bazı öğrencilerin, hocaların ve öğretmenlerin boş koltukları hissedilecek ve bu hüzün, zihnimizi hayır ile şer arasındaki mücadelenin ve hak ile batıl arasındaki savaşın gerçek mahiyetine yöneltecektir.

Bugün öğrencilerin sorumluluğu; ilim ve takva, umut ve ahlak, bilgi ve yetenek ile donanmaya çabalamak ve cehalet ile karanlık perdelerini ortadan kaldırmaktır; ta ki bilimin sınırlarını aşarak ve ilerlemenin zirvelerini fethederek, İslami İran’ının yükselmesi yolundaki tarihi misyonlarını tamamlasınlar. Bu önemli görev, onların “ikinci evi” sayılan yerlerde gerçekleşmektedir. Bu yüzden bu azizlere diyorum ki; bu mekanların sınırlarını en iyi şekilde korumalı, farkındalık ve basiret seviyenizi yükselterek, davranış ve karakterinizi yücelterek buraları vatanınızın ilerleme merkezi haline getirmelisiniz. Bilim, edeb, neşe ve umut barınağı olan bu ortamda geçirdiğiniz yılları, kendinizi daha fazla geliştirmek için bir fırsat olarak kullanın; insanın hayatındaki en önemli unsur olan Yüce Yaratıcı ile olan bağda kendinizi geliştirin, hemcinsleriniz, vatandaşlarınız ve ailenizle olan ilişkilerinizde geliştirin ve bilgi edinme ve çeşitli beceriler kazanma alanında geliştirin.

Bu süre zarfında doğru düşünmeyi ve inisiyatif almayı pratiğe dökün; milli kimliğinizin köklerini, kültürel izzet ve bağımsızlığınızı, ana dilinizi, İslam nizamının kutsal bayrağını ve diğer sembollerini her daim koruyun. Çok yakında toplumdaki yerinizi bulma sırası size gelecek; o gün geldiğinde, üzerinize düşeni en iyi şekilde yaparak hem kendinizi hem de ülkenizi yücelteceksiniz.

Şimdilerde, başta cani Amerika devleti ve sahte Siyonist rejim olmak üzere tahakküm sisteminin vahşetinin kol gezdiği bir dönemde; takva ve ahlakla yoğurulmuş bilgiden kaynaklanan güç, çelikten bir kalkan ve keskin bir kılıç misali, onların mütecaviz ellerini insanlığın başından uzaklaştıracaktır. Bugün sizler, kısa süre öncesine kadar o sevilen sıralarda oturan ve bugün vatanı ve şerefi savunmanın çeşitli cephelerinde İslami İran için izzet ve iktidar yaratan nesillerin bulunduğu sınıflara adım atıyorsunuz. İşte onlar sizin için örnek ve yol gösterici kandiller olacaktır; tıpkı onlardan önce aynı sınıflarda bulunan ve fedakârlık timsali, ülkenin azamet nişaneleri ve büyüklüğün efsaneleri sayılan şahsiyetler gibi.

Son söz öğretmenler ve hocalar hakkındadır. Bizler, eğitim döneminin her aşamasında öğretmenlerimize borçluyuz. Çoğu zaman öğrencilerinin en halis sevgileriyle karşılanan bu aziz ve mahbub kesim, her zaman ve her ortamda herkes tarafından takdir edilmeye layıktır. Onlarda genellikle müşahede edilen o vakur kanaatkârlık, mesuliyet makamındaki kişileri, mevcut geçim şartları karşısında rahat bırakmamaktadır. İnşallah hikmetli bir planlama ile durumlarını iyileştirmek için etkili bir çaba gösterilecektir; bilhassa bu konu, yasal bir görevi yerine getirmenin ötesinde, gönülden gelen bir meseledir.

Üçüncü dayatılan savaşın şehit olan hocalarına, öğretmenlerine, üniversite ve okul öğrencilerine, başta da bilimdeki hızlı ilerlememizde büyük hakları olan o büyük şehit Liderimize ve mürebbiye (Allah makamlarını yüceltsin) selam, rahmet ve bereket olsun. Bilim, ilim ve din sahasının tüm eğitmenlerine, öğretmenlerine ve hocalarına teşekkürler; İran milletinin akıbeti güzel olan tüm öğrencilerine tebrikler ve hoş geldiniz dileklerimle… Umudum odur ki; Efendimiz’in (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) bereketli dualarıyla bilim, edeb ve ilerleme zirvelerine ulaşmada çok daha başarılı olurlar, inşallah.

Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney

22 Eylül 2026 (31 Şehriver 1405)