Pezeşkiyan, BM kürsüsünde Şehit İmam Ayetullah Hamanei’in fotoğrafını kaldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumundaki konuşması sırasında dikkat çeken bir harekette bulundu.

Pezeşkiyan, konuşmasının bir bölümünde Şehit İmam Ayetullah Hamanei’in fotoğrafını eline alarak yukarı kaldırdı. Cumhurbaşkanı’nın bu jesti, salonun gündemine oturdu ve İran heyeti tarafından ayakta alkışlandı.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı’nın İran’a yönelik asılsız suçlamalarına ve boş sözlerine doğrudan yanıt vererek şunları söyledi:

“Biz terörist değiliz. Bilakis onlar liderimizi suikastle şehit ettiler. Terörizm suçlaması yapanlar, kendi elleriyle masum insanların kanına girenlerdir.”

İran Cumhurbaşkanı, İran’ın terörizmle hiçbir ilgisi olmadığını, aksine terörizmin en büyük mağdurlarından biri olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail rejiminin bölgede terör örgütlerini destekleyerek ve silahlandırarak istikrarsızlık yarattığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları, BM Genel Kurulu’nda İran’a yönelik suçlamalara verilen en net yanıtlardan biri olarak değerlendirildi.