Pezeşkiyan, 'Amerika, bu çocukları bombaladı' dedi, ABD heyeti salondan kaçtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın 81. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya savaşın ilk günü Minab’da bir ilkokulda şehit edilen 168 çocuğun fotoğraflarını göstererek başladı.

Pezeşkiyan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bir okulu bombaladılar ve bu çocukları görüyor musunuz. Bu çocukların hiçbir suçu yoktu. Amerika onları öldürdü.

Teröristler bunlardır. Biz sadece kendimizi savunduk, biz terörist değiliz. Masum insanlarımız, korkakça saldırıların hedefi oluyor.

Hastanelerimizi, okullarımızı, üniversitelerimizi, hastanelerimizi vurdular. Hepsi uluslararası hukuka aykırıdır.

ABD, birçok savaş başlığıyla okulu, spor salonunu, bilim insanlarımızı hedef aldı.