İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan BM'de: ABD ve İsrail ortaklaşa savaş suçu işliyorlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumunda konuştu.

Pezeşkiyan konuşmasında, “ABD ve İsrail, Minab ve Lamerd’deki okulları misket bombalarıyla hedef aldı; çocukları ve masum insanları şehit etti” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Gazze’de 80 binden fazla masum insanın acımasızca katledilmesi ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesi, ileri teknolojiler kullanılarak işlenen soykırımın ve tüm uluslararası kural ve çerçevelerin açık ihlalinin çarpıcı örneğidir. Bu sırada dünya insan hakları savunuculuğu yapanlar, bağımsız milletleri istikrarsızlık kaynağı olarak gösterirken kendileri bölgede terörün, cinayetin ve güvensizliğin asıl azmettiricisi ve failidir” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti, bağımsız yaşam ve tahakküm güçlerine boyun eğmeme yönündeki meşru hakkını vurgulayarak, mevcut dünya denklemlerinde caydırıcı güce sahip olmamanın milletlerin haklarının çiğnenmesine yol açtığını kanıtlamıştır. Bu nedenle kapsamlı otoriteye ve savunma kapasitelerine ulaşmak, ülkenin bekasını korumanın ve saldırganlara karşı durmanın kesin ön koşuludur.”

“Güç peşinde koşan dünya, 200 yıllık barışçıl geçmişe sahip İran’ı terörizmle suçlarken kendisi yıkımın asıl failidir. İran’ın stratejisi, ülkeyi korumak ve ulusal kalkınmayı sağlamak için savunma gücüne ulaşmaktır; bu güç saldırı için değil, istikrar için kullanılır. Son 7 ayda halkın sahada uyanık varlığı, ABD ve Siyonist rejimin grupları silahlandırma ve ülke içinde güvensizlik yaratma komplosunu boşa çıkardı.”

Cumhurbaşkanı, İran’ın stratejik doktrininin üç ilkeye dayandığını belirtti:

“Beka için caydırıcı güç, tahakküm peşinde koşmadan sorumluluk ve ülke güvenliğini komşuların istikrarına bağlamak.”

Pezeşkiyan, “İran’ın savunma gücü yalnızca her türlü saldırıya karşı caydırıcılık içindir ve ülke kendini savunmak için hiçbir güçten izin almaz. Nükleer teknoloji de İran milletinin tıp, tarım, sanayi ve sürdürülebilir enerji için kalkınma hakkıdır. İran’ın açık tutumu ‘Nükleer silaha da hayır, nükleer bilgiden mahrum bırakılmaya da hayır’dır” dedi.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu mesele savaş alanında değil, milletin haklarını ve programın barışçıl olduğunu garanti edecek karşılıklı bir anlaşmayla çözülür. İran, bölge güvenliğini katılıma ve güçlü komşulara sahip olmaya bağlıyor. Hürmüz Boğazı’nın tarihsel bekçisi olan İran’ın zalimane yaptırımlara maruz kalması, başkalarının ise bu su yolunu bölgede silah transferi ve kriz yaratmak için kullanması kabul edilemez.”

Cumhurbaşkanı, “Düşman filoların kalıcı konuşlanması ve çatışmaların yayılması yalnızca güvenlik getirmez; deniz seyrüsefer güvenliğini de riske atar. Çünkü seyrüsefer güvenliği, kıyı ülkelerinin güvenliğinden ayrı değildir. Bölgesel sorunların çözümü, uzak güçlerin müdahalesi olmadan komşu ülkelerin iş birliğini gerektirir. ‘Stratejik bağımsızlık’, hiçbir ülkenin dış güçlerle ilişkilerini komşularına saldırı aracına dönüştürmesine izin vermemesini gerektirir” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca şunları söyledi:

“İran hiçbir zaman hiçbir savaşı başlatmadı ve her zaman diplomasiye ve müzakere masasına bağlılığını gösterdi. Bununla birlikte milletin geçmiş saldırılar karşısındaki direnişi, İran İslam Cumhuriyeti’nin barış için görüşmekten kaçmadığını, ancak ülkenin bekasını savunmak için canını ortaya koyduğunu kanıtladı. Dünya genelinde güvenin yeniden inşası, çifte standartların terk edilmesini gerektirir. Siyonist rejim, NPT üyesi olmadan ve uluslararası denetçileri kabul etmeden nükleer silahlarla donatılmış, ücretsiz silah alarak sivilleri katlediyor.”

Pezeşkiyan son olarak, “İran müzakere ederken saldırıya uğruyor ve hastaların ve masum halkın geçimini hedef alan zalimane yaptırımlarla karşılaşıyor” dedi.