Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın ilk genel sekreterinin belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İttifak'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki genel sekreterlik görevine emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un atandığı bildirildi.

Genel sekreterlik görevinin üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi ve ilk üç yıllık dönemde görevin Pakistan tarafından üstlenilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.