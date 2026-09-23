Arakçi'den AB ve NATO'ya ABD ve İsrail uyarısı: Zorbalara yalvarmak hiçbir zaman yetmez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve diğer AB yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Avrupa Birliği ve NATO yetkililerini İsrail ve ABD'nin Gazze ve İran'daki askeri faaliyetlerini kolaylaştırmamaları veya desteklememeleri konusunda uyardığını söyledi.

ABD ve İsrail'in yürüttüğü operasyonları "savaş suçları" olarak nitelendiren Arakçi, bu ülkelere destek veren müttefikleri "ağır ve uzun vadeli sonuçlar" konusunda uyardı.

Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaja Kallas ve diğer AB yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde, Gazze veya İran'daki İsrail-ABD savaş suçlarının kolaylaştırılmasının ve desteklenmesinin ağır ve uzun vadeli sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundum." Arakçi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yönelik ise şu ifadeleri kullandı: