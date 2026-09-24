İsrail Güçlerinden Suriye Sınırında Yeni İhlal: Deraa ve Kuneytra Kırsalında Askerî Hareketlilik Tırmandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güney sınır hattında İsrail ordusunun askerî faaliyetleri ve sınır ihlalleri devam ediyor. Sabah saatlerinde hareketliliğin arttığı Deraa ve Kuneytra kırsalında konuşlu İsrail işgal güçleri, bölgedeki sivillere ait tarım arazilerine yönelik yoğun ateş açtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, açılan ateşin yanı sıra İsrail birlikleri sınır hattında yer alan iki kritik bölgeye doğrudan askerî unsurlarıyla giriş yaptı. Zırhlı araçlar ve devriyeler eşliğinde gerçekleştirilen bu kara ihlali, bölge halkı ve çiftçiler arasında büyük tedirginliğe yol açtı.

Söz konusu sınır hattı boyunca son dönemde keşif, gözetleme ve provokatif hareketliliğini artıran İsrail güçlerinin, tarım arazilerini hedef alarak bölgedeki geçim kaynaklarını da zora soktuğu bildiriliyor. Sınırdaki iki noktaya yapılan girişin ardından bölgede teyakkuz halinin ve gergin bekleyişin sürdüğü kaydedildi.