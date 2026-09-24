Benzin ve Gıda Fiyatları Yükseliyor: Cumhuriyetçiler İran Savaşının Sona Ermesini İstiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ülkede artan enflasyonist baskılar, özellikle benzin ve temel gıda maddelerine yansıyan fiyat artışlarıyla seçmenlerin alım gücünü zorlamaya devam ediyor. Son dönemde kaydedilen rekor seviyedeki zamlar, halk nezdinde ciddi bir memnuniyetsizliğe yol açarken, siyasi tansiyonu da yükseltti.

Bu ekonomik tablo, yaklaşan seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti adayları için önemli bir gündem maddesi oluşturdu. Adaylar, artan yaşam maliyetlerinin seçmen üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, sorunun kaynağı olarak gördükleri İran ile devam eden savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğini savunuyor.

Cumhuriyetçi kanattan yapılan açıklamalarda, savaşın sürdürülmesinin hem ekonomik kaynakları tükettiği hem de halkın refahını olumsuz etkilediği belirtiliyor. Adaylar, barışçıl bir çözüm bulunarak askeri harcamaların azaltılmasının ve elde edilecek tasarrufun iç piyasadaki fiyat istikrarının sağlanması ile halkın refah seviyesinin yükseltilmesi için kullanılacağını vadediyor. Seçmenlerin bu ekonomik kaygılarının, Cumhuriyetçi adayların savaş karşıtı söylemlerine olan ilgiyi artırması bekleniyor.