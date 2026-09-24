Şam’ın Washington Hamlesi Karşılık Bulmadı: İsrail Saldırıları Sürüyor, Körfez Yatırımları Beklemede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin dış politikada attığı yeni adımlar ve özellikle Washington yönetimiyle kurmaya çalıştığı temaslar, Şam’ın beklediği güvenlik ve ekonomik kazanımları sağlamaktan uzak kaldı. Diplomatik alanda atılan yumuşama adımlarına rağmen İsrail, Suriye topraklarındaki askeri ve stratejik hedeflere yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Sahadaki bu aralıksız saldırılar, Batı ile yürütülen diyalog girişimlerinin sahadaki güvenlik dinamiklerini değiştirmede yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor.

Öte yandan, normalleşme sürecinin en kritik ayaklarından biri olarak görülen Körfez sermayesi de Suriye pazarına girmekte çekimser kalmaya devam ediyor. Şam yönetimi, uzun yıllar süren savaşın ardından harabeye dönen altyapıyı ayağa kaldırmak için zengin Körfez ülkelerinin finansman desteğine güveniyordu. Ancak mevcut yaptırımların getirdiği hukuki riskler, bölgedeki siyasi belirsizlikler ve somut güvencelerin oluşmaması nedeniyle Körfez ülkelerinden vadedilen yeniden inşa yatırımları henüz realize olmuş değil.

Hem güvenlik hattında İsrail baskısının kırılamaması hem de ekonomik can simidi olarak görülen Körfez yatırımlarının gelmemesi, Suriye yönetiminin diplomatik manevra alanını daraltırken ülkedeki krizin çözümüne yönelik belirsizlikleri daha da derinleştiriyor.