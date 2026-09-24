Gazze’de Çıkmaz Sokak: İsrail’in Çekilmesi Belirsiz, Yeniden İnşa İçin “Silahsızlanma” Şartı Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze üzerindeki askeri operasyonları ve bölgeden ne zaman çekileceğine dair planları, bölgesel ve küresel aktörler arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tel Aviv yönetimi, “güvenlik gerekçelerini” öne sürerek çekilme konusunda net bir takvim vermekten kaçınırken, sahadaki askeri varlık statükosu belirsizliğini koruyor.

Bu karmaşık süreçte devreye giren ve uluslararası arenada etkili olan “Barış Konseyi”, insani krizin çözümü için kritik bir adım attı ancak bu adım beraberinde derin bir siyasi tıkanıklığı getirdi. Konsey, yerle bir olan Gazze’nin yeniden inşası ve bölgeye uluslararası yardımların akışının sağlanması için “direnişin tamamen silahsızlandırılmasını” ön şart olarak belirledi.

Söz konusu şart, sadece fiziksel inşayı değil, aynı zamanda bölgenin gelecekteki siyasi ve güvenlik dengelerini de doğrudan etkiliyor. Direniş kanadının bu talebi “egemenlik haklarına bir müdahale” ve “stratejik zafiyet” olarak değerlendirerek reddetmesi bekleniyor. Taraflar arasındaki bu katı tutum, Gazze’de evsiz kalan on binlerce sivilin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırırken, yeniden inşa sürecini güvenlik garantileri ile direnişin varlığı arasında sıkıştırıyor. Uluslararası gözlemciler, tarafların bu zıt kutuplardaki tutumlarının, bölgedeki insani krizin süresini daha da uzatabileceği konusunda uyarıyor.